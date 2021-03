Universal, nuovo accordo di licenza con Boomplay

Non si arrestano le grandi manovre delle major per consolidare le rispettive posizioni su quello che pare uno dei mercati emergenti più promettenti dei prossimi anni, quello africano: dopo l’accordo, siglato lo scorso dicembre, tra il gruppo Warner e la piattaforma di streaming Africori, è di queste ore la notizia di un nuovo contratto di licenza siglato da Universal Music Group e Boomplay, servizio digitale molto popolare in tutto il continente.

Il rinnovato sodalizio vedrà il gruppo guidato da Lucian Grainge espandere il proprio raggio d’azione da sette a quarantasette paesi africani, tra i quali Sudafrica, Etiopia e Camerun, che da soli portano in dote un potenziale bacino di utenti superiore ai 180 milioni di unità: la mossa segue l’apertura, sempre da parte di UMG, di controllate in nazioni come Kenya, Costa d'Avorio, Senegal, lo stesso Camerun e Marocco, che potranno così contare sugli oltre 100 milioni di utenze registrate da Boomplay nel corso dal 2015 a oggi.

“Dal nostro primo accordo con UMG l'industria musicale africana ha visto una crescita esponenziale, e ha fatto enormi passi avanti per diventare la nuova potenza che merita di essere”, ha spiegato al proposito il direttore dei contenuti di Boomplay Phil Choi: “Siamo entusiasti di continuare a collaborare con il team di Universal per aiutare a promuovere i suoi artisti locali e internazionali portando il loro catalogo in ancora più paesi del continente”.