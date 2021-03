Radio, indagine Censis: boom della radiovisione. E a fare la differenza sono i contenuti

Era un fenomeno di massa, e lo è ancora, anche a quasi un secolo dalla prima trasmissione su territorio italiano del primo programma radiofonico: secondo una ricerca presentata dal Censis oggi, giovedì 18 marzo, 41 milioni di nostri connazionali - quotidianamente - seguono programmi radiofonici, più della metà (27 milioni) su dispositivi diversi dall’apparecchio di ricezione tradizionale o dell’autoradio.

Ad di là dell’adattabilità dimostrata degli operatori del settore nell’andare incontro ai nuovi vettori di contenuti, le misure di confinamento imposte a partire dal marzo dello scorso anno per arginare il diffondersi del SarS-Cov-2 hanno portato il 30% degli italiani a dedicare maggior tempo all’ascolto dei programmi radiofonici rispetto a quanto non ne dedicassero in epoca pre-Covid. Ma, appunto, su vettori non convenzionali: a fronte di un calo del numero di ascoltatori dall’autoradio, dovuto alle limitazioni alla mobilità, e di una tenuta dell’apparecchio tradizionale, tutti gli altri device sono cresciuti.

A conoscere un vero e proprio boom è stato il format della radiovisione, favorito appunto dalle modalità di simulcast crossmediale permesse dalle modalità di fruizioni digitali: circa 19 milioni di italiani seguono programmi radiofonici in formato video - oltre che dalla TV, in 11 milioni - anche da smartphone e pc. “Il passaggio dal mezzo ai contenuti è compiuto”, osserva il rapporto Censis: “Oggi quello che conta non è l’apparecchio radio in sé, ma i contenuti, di cui gli utenti vogliono poter fruire attraverso qualsiasi device, in ogni luogo, in qualsiasi momento, per intero o a spezzoni, in diretta e on demand. Il 59% degli italiani associa alla radio determinate trasmissioni che seguirebbe anche su device diversi dall’apparecchio tradizionale”.

Pur senza sminuire l’importanza della crossmedialità del media, la ricerca evidenzia come a fare la differenza nel tasso di gradimento presso il pubblico non siano i vettori attraverso i quali si diffondono i contenuti, ma i contenuti stessi: “L’89% degli italiani è convinto che la partita degli ascolti si vinca sul piano della qualità dei contenuti e dei programmi proposti e non su quello degli apparecchi che li veicolano”, osserva la ricerca.

Il successo della radio è dovuto, sempre secondo la ricerca Censis, anche nella naturale interattività del media: “Il 63% di chi segue i programmi radiofonici attiva almeno una forma di interazione con essi”, conclude la ricerca, “Il 23% visita il sito delle emittenti di proprio gradimento, il 20% segue i profili social di programmi e di conduttori, il 19% ha scaricato una app che consente di fruire i contenuti che preferisce sullo smartphone. Il 12% degli utenti condivide i contenuti radio sui social network personali e il 13% condivide i video dei programmi. Tra chi segue le dirette, il 20% invia messaggi sms o WhatsApp oppure e-mail durante le trasmissioni e il 10% telefona in diretta. Forte è la componente on demand, rappresentata da chi segue i programmi su YouTube (18%) e scarica i podcast (12%)”.

“La radio è il mezzo di comunicazione di massa più antico che possediamo, le prime trasmissioni risalgono al 1924, ma ha mostrato una straordinaria capacità di rigenerarsi e di risintonizzarsi sugli stili di vita degli italiani che nel frattempo sono molto cambiati”, ha osservato ai microfoni di RTL 102.5, commentando l’indagine, il dg di Censis Censis Massimiliano Valerii: “Con l’arrivo dei dispositivi digitali la programmazione radiofonica è stata capace di fluire di fatto su ogni vettore e di cambiare pelle e fondersi anche con gli altri mezzi a cominciare dagli schermi e lo schermo per antonomasia, il televisione. Con il termine Radiovisione intendiamo la possibilità del simulcast crossmediale, vuol dire che lo stesso contenuto può essere fruito dagli utenti attraverso qualsiasi piattaforma, qualsiasi dispositivo, in ogni luogo, in qualsiasi momento e questo rappresenta una capacità straordinaria della radio di arrivare agli utenti e grazie a questo ha mantenuto il suo appeal: oggi sono 41 milioni gli italiani seguono la radio, e di questi 19 milioni lo fa attraverso uno schermo e sono quasi 11 milioni che usufruiscono del messaggio radiofonico che si unisce al linguaggio visuale attraverso lo schermo della televisione e questo è un cambiamento davvero significativo”.

“Nel 2020 e 2021 c’è stata della domanda di informazione ma anche di intrattenimento che è cresciuta in maniera significativa e molti hanno cercato le informazioni su quello che stava succedendo in radio”, ha proseguito Valerii: “Se c’è stata una flessione dell’ascolto dei programmi dall’autoradio, dovuto alle restrizioni che abbiamo subito, quindi alle limitazione della nostra mobilità, c’è stato invece un incremento dell’audience televisiva dei programmi radiofonici, è cresciuta dell’8%, un po’ per la forzata reclusione in casa e poi perché il linguaggio tradizionale della radio diventa ancora più forte ed efficace quando si fonde con il linguaggio visivo. Non a caso dalla nostra indagine, risulta che un’alta percentuale degli utenti ne sottolineano proprio questo aspetto, cioè la capacità di essere efficace nel diffondere i messaggi e di avere la possibilità che noi abbiamo di fare il nostro palinsesto su misura”.

“In questo ultimo anno noi abbiamo vissuto un colossale esperimento di massa, uno switch al digitale anche da parte di quelle persone tradizionalmente più resistenti, tra lo smart working e la didattica a distanza, le video chiamate per tenersi in contatto con amici e parenti”, ha concluso Valerii: “Non c’è dubbio che avendo sperimentato l’efficacia e la facilità di utilizzo di un mezzo come la radio in tutte le sue forme, è difficile che si torni indietro. Quello che si prospetterà per il futuro è un rafforzamento della capacità di ognuno di fare individualmente il proprio mix: si tornerà a recuperare quote di utenza dall’autoradio, ma oggi abbiamo scoperto anche tutti i vantaggi che l’epidemia ci ha portato a conoscere che è quello di poter guardare le trasmissioni radio attraverso il televisore o lo smartphone”.