Green Day, in uscita un triplo vinile colorato per celebrare i 25 anni di "Insomniac"

I Green Day celebrano i venticinque anni trascorsi dall'uscita del loro quarto album "Insomniac", che venne pubblicato nell'ottobre del 1995, pubblicando, il 19 marzo, un doppio LP in vinile arancione in edizione limitata, con l'aggiunta di un LP composto da otto brani registrati dal vivo rari o mai pubblicati in precedenza. Nella tracklist "Geek Stink Breath", "Stuck with Me" e "Brain Stew".

Questa nuova uscita rimasterizzata sarà impreziosita da una copertina dall'illustratore statunitense Winston Smith stampata su lamina d'argento prismatica. Tutti i brani dal vivo provengono dal concerto tenutosi il 26 marzo 1996 allo Sportovni Hala di Praga nell'ambito dell'Insomniac World Tour.

La scorsa settimana è stato annunciato che i Green Day saranno uno degli headliner, insieme a Tame Impala e Billie Eilish, del 'Life is Beautiful Festival' di Las Vegas, che si terrà il prossimo settembre. Mentre il mese scorso la band capitanata da Billie Joe Armstrong ha pubblicato "Here Comes the Shock" , il primo nuovo brano dall'uscita, avvenuta nel febbraio 2020, del loro ultimo album "Father of All" ( leggi qui la recensione ).

Tracklist:

Side 1

1. Armatage Shanks

2. Brat

3. Stuck with Me

4. Geek Stink Breath

5. No Pride

6. Bab’s Uvula Who?

7. 86

Side 2

1. Panic Song

2. Stuart and the Ave.

3. Brain Stew

4. Jaded

5. Westbound Sign

6. Tight Wad Hill

7. Walking Contradiction

Side 3

1. Armatage Shanks (Live in Prague)

2. Brat (Live in Prague)

3. Geek Stink Breath (Live in Prague)

4. Stuck with Me (Live in Prague)

5. Brain Stew (Live in Prague)

6. Jaded (Live in Prague)

7. Walking Contradiction (Live in Prague)

8. 86 (Live in Prague)