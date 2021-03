Musica e gaming, Warner investe in Overwolf

Diventa sempre più attrattivo, per le multinazionali discografiche, il mondo del gaming: il gruppo Warner, dopo aver annunciato - all’inizio dello scorso gennaio - di aver preso parte a un round di finanziamento della piattaforma Roblox, è tornato a investire nell’intrattenimento digitale unendosi a una cordata di imprese guidata da Griffin Gaming Partners e Insight Partners, attraverso la quale la gaming house israeliana Overwolf ha raccolto 52,5 milioni di dollari per potenziare ed espandere le proprie attività.

Con quartier generale a Tel Aviv e 70 dipendenti tra sviluppatori, tecnici, designer e product manager, Overwolf - piattaforma di sviluppo per soluzioni di gaming “costruita da creativi per i creativi” - conta 30mila affiliati e circa 18 milioni di utenti attivi mensili, con un tasso di crescita schizzato al 300% su base annua nel 2020. Segreto della formula proposta dalla piattaforma è lo sviluppo di soluzione di gaming UGC, ovvero di videogiochi creati dagli utenti per altri utenti: “Overwolf è leader nel settore dei videogiochi UGC”, ha osservato Nick Tuosto, co-fondatore di Griffin Gaming Partners e amministratore delegato di LionTree, “La piattaforma rappresenta una delle rarissime opportunità di monetizzazione per migliaia di creator: caratteristica, questa, che si traduce in un maggiore coinvolgimento per gli editori e più contenuti per i giocatori. Servizi come Overwolf hanno posto le basi perché questo settore conosca una nuova generazione di contenuti UGC, e siamo entusiasti di investire nell'azienda leader che sta portando avanti questo discorso”.