Il rapporto che ha Vasco Rossi con i social network è molto stretto. Ogni giorno il cantautore emiliano non manca di pubblicare un pensiero, un ricordo, una canzone, una breve clip legata all'estro del momento oppure più strettamente al calendario per raccontare di un suo anniversario o di quello di una persona a lui cara.

Oggi Vasco conferma, via social, che il prossimo novembre (il giorno esatto dovrebbe essere il 12) uscirà un suo nuovo album – il cui titolo non è ancora stato annunciato, che sarà, nelle sue parole 'di forma e di sostanza' - ricordando inoltre come, negli ultimi tempi, aveva sempre preferito pubblicare un singolo per soddisfare la sua esigenza comunicativa.

L'ultimo album pubblicato dal musicista di Zocca, "Sono innocente" (leggi qui la recensione), risale al novembre 2014, mentre il suo ultimo singolo è "Una canzone d'amore buttata via" uscita il primo gennaio 2021.