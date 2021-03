The Weeknd annuncia la ripubblicazione di "House Of Balloons" e attacca i Grammy

In occasione del decimo anniversario della sua uscita, The Weeknd pubblicherà, il 21 marzo, per la prima volta sulle piattaforme di streaming il mixtape "House Of Balloons" nella sua forma originale.



"House Of Balloons" venne pubblicato gratuitamente online nel 2011, contiene un grande numero di samples, di Cocteau Twins, Beach House, Aaliyah e molti altri ancora. Fino ad oggi, quei campioni non erano stati autorizzati per una versione ufficiale completa, ma ora l'album sarà finalmente disponibile come era stato costruito.

È prevista anche l'uscita di un vinile in edizione limitata, con nuovi artwork dell'artista newyorkese Daniel Arsham. Il musicista canadese sul suo canale Instagram ha annunciato l'uscita: "Domenica per il suo decimo anniversario pubblicherò "House of Balloons" su tutte le piattaforme di streaming per la prima volta nella sua incarnazione originale. Con i mix e i campioni originali."

The Weeknd ha inoltre promesso, d'ora in avanti, di boicottare i Grammy dopo essere stato escluso dalle nomination di quest'anno per il suo ultimo album, "After Hours" ( leggi qui la recensione ), pubblicato nel marzo del 2020. A questo proposito ha pubblicato un tweet dove definiva i Grammy "corrotti" pretendendo dagli organizzatori del premio "trasparenza per me, per i miei fan e per il settore".

Al quotidiano statunitense New York Times, il musicista ha dichiarato che non consentirà più alla sua etichetta discografica di presentare la sua musica per le varie categorie dei Grammy Awards. "A causa dei comitati segreti, non permetterò più alla mia etichetta di presentare la mia musica ai Grammy". Nonostante la mancanza del 'riconoscimento' ufficiale da parte della giuria del prestigioso premio, The Weeknd si può consolare con il record stabilito dalla sua "Blinding Lights" che, una decina di giorni fa, è diventata la prima canzone della storia della classifica statunitense a trascorrere un intero anno nella Top Ten dei singoli.