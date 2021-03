OnlyFans lancia un fondo per musicisti

Il servizio online fondato a Londra nel 2016 da Tim Stokely prosegue nell’opera di diversificazione già avviata nell’apertura a star del mainstream come Cardi B: OnlyFans, piattaforma molto popolare nel mondo dell’intrattenimento per adulti, con contenuti ad hoc realizzati esclusivamente per gli abbonati, ha varato l’OnlyFans Creative Fund, programma dedicato ai musicisti che vogliano aprire una pagina personale sul sito.

La società ha avviato le selezioni per individuare quattro artisti ai quali sarà erogato una sovvenzione da 20mila sterline ciascuno, oltre che a “consulenze fornite da un professionista dell’industria musicale”: l’iniziativa, per il momento riservata ai soli residenti nel Regno Unito, è stata attuata per aiutare i creativi ad accrescere il proprio pubblico e a massimizzare i propri ricavi. Nella pool di esperti chiamati a vagliare le proposte figurano anche la rapper di Birmingham Stefflon Don e Joe Goddard degli Hot Chip.

Lo scorso dicembre OnlyFans ha fatto sapere di aver distribuito 200 milioni di dollari al mese ai propri associati, grazie anche a un incremento nel traffico a partire dall’inizio della pandemia che ha raggiunto picchi di incremento del 40%.