LEA / Soundreef: accordo con Fipe per licenze speciali a ristoranti e piano bar

LEA, mandataria per Soundreef in Italia, e FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, hanno stretto un accordo per la concessione di 5000 licenze speciali - battezzate Fenice I - da concedere a ristoranti e piano bar: l’ente presieduto da Lino Enrico Stoppani sosterrà tutte le spese di licenza per il biennio 2020/2021 per i primi 5.000 esercenti che inoltreranno - entro il prossimo 30 aprile - la richiesta attraverso il modello on line presente sul sito ufficiale di FIPE. La convenzione garantirà agli associati il diritto di esecuzione live del repertorio gestito da Soundreef. “La licenza speciale Fenice I rappresenta una sinergia importante per affrontare questo momento di forte crisi”, ha dichiarato in una nota il presidente di LEA Lorenzo Attolico: “Per LEA rappresenta anche un’ulteriore occasione verso la migliore tutela dei propri rappresentati”.