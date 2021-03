I Fontaines D.C. sponsorizzano una squadra di calcio per aiutare i senzatetto

I Fontaines D.C. saranno il nuovo sponsor della squadra di calcio Bohemians FC. La band irlandese ha deciso di concedere il proprio marchio sulle maglie da trasferta della squadra di calcio di Dublino per sostenere un'organizzazione di beneficenza e aiutare i senzatetto. Il 15% dei proventi derivanti dalla vendita delle magliette andranno all'organizzazione Focus Ireland.

Il batterista dei Fontaines D.C. Tom Coll ha spiegato: "Non mi sarei mai aspettato che alcune squadre di calcio avessero questo spirito comunitario. Ne siamo rimasti tutti colpiti. Eravamo in giro con Dan e lui ci ha portato a vedere le partite. I Bohemians sono un team che ha davvero a cuore la comunità. Avere una squadra di calcio di Dublino con scritto "Refugees Welcome" sulla maglia è la cosa più importante, è fantastico. Politicamente, in Irlanda, non ci piace seguire nessun partito o cose del genere, perché... non lo so, mi sento come se fossero tutti uomini di merda. Ma avere una coscienza sociale, quando si tratta della città in cui ti trovi, è molto importante per noi. Ecco perché siamo andati così d'accordo con Dan e tutti i membri della squadra, la pensano tutti così e probabilmente a un livello più intenso di come già lo facciamo noi. Una squadra di calcio, la musica e una band possono dare alle persone un senso del luogo e ne possiamo essere solo che orgogliosi".