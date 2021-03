I Lacuna Coil lanciano la loro versione metal del Monopoli

I Lacuna Coil hanno annunciato il lancio imminente di un gioco da tavola con loro marchio, atteso per la fine del mese, con i pre-ordini a partire dal 26 marzo attraverso una campagna su Kickstarter. Il gioco si intitola “Horns up” e ha lo scopo di ricreare tra i giocatori la tipica atmosfera che si sperimenta a un concerto metal: “rumoroso, dove ti ammacchi un po’ ed estatico” - così si legge nella comunicazione dell’azienda produttrice del gioco, la Labmasu Games.

Cosa significa di preciso? Lo scopo del gioco consiste nel raggiungere – da fan e spettatore – la posizione di fronte al palco. Il palco viene costruito all’inizio con i materiali inclusi nella confezione e i giocatori devono arrivarci davanti usando un mazzo di carte che, come nel Monopoli, propone opzioni e situazioni a ogni lancio di dadi successivo, in un percorso irto di ostacoli e barriere da superare. Curioso e criptico il cenno all’opzione premium, che interpretiamo come qualcosa di simile ai pacchetti con le domande aggiuntive del Trivial Pursuit: un mazzo di carte extra “che presenta gli aspetti meno amichevoli della musica dal vivo”…

Dal comunicato di Labmasu Games si apprende, infine, che il gioco “è stato sviluppato a quattro mani con i Lacuna Coil, ai quali abbiamo chiesto di svelarci le situazioni più strane ed eccitanti che hanno sperimentato durante i loro concerti in tutto il mondo. Il risultato dei loro racconti è un mazzo di carte molto… pesante”.