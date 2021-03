Uffici stampa: Elena Donato passa a Warner

Elena Donato è entrata a far parte del team di Warner Music Italia, andando ad affiancare Elena Tosi, ex Parole e Dintorni dal maggio del 2008 in forze nello staff della società guidata da Marco Alboni come Press Officer & Promotion.

Classe 1991, Elena Donato ha conseguito nel 2016 la laurea magistrale in Media Management presso l’Università Cattolica di Milano: dopo aver mosso professionalmente i primi passi a Radio Deejay, prima come curatrice dei contenuti del sito dell’emittente poi come redattrice e autrice, la Donato ha lavorato dal 2018 fino al settembre 2020 presso Words For You, l’agenzia fondata nel 2013 da Francesca Casarino.