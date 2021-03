NUOVOIMAIE, in arrivo 436mila euro per il Fondo Artiste Madri

Sono 106, tra attrici e musiciste, le artiste che beneficeranno del Fondo Artiste Madri varato da NUOVOIMAIE a inizio 2021: l’operazione, che vedrà l’Istituto stanziare complessivamente 436mila euro, è entrata nelle fasi finali nel corso delle ultime ore, con la partenza dei primi bonifici. “Un intervento importante per tutte quelle lavoratrici che in gravidanza o nel periodo immediatamente successivo hanno dovuto sospendere gli impegni professionali”, ha fatto sapere in una nota NUOVOIMAIE, che si è rivolto a “donne che svolgono una professione, non sempre adeguatamente tutelata”. “Dopo questa prima tranche di bonifici, ne seguiranno altre fino al completamento dell’iniziativa”, ha spiegato l’Istituto.

I requisiti e le condizioni di accesso al fondo Artiste Madri 2021 - oltre che alla documentazione necessaria da compilare - è disponibile sul sito ufficiale dell’Istituto a questo indirizzo : il contributo, non soggetto a IVA né a ritenuta, è erogato indipendentemente dal reddito della madre o dall’ISEE del nucleo familiare. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa e valida. Le richieste dovranno essere inviate entro e non oltre il prossimo 31 marzo.