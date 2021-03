Il cuore metal di Billy Corgan

La saga musicale di Billy Corgan e della sua creatura, gli Smashing Pumpkins, si è messa alle spalle tre decenni vissuti molto intensamente. Dal maggio 1991, quando venne pubblicato il primo album della band statunitense, "Gish", ne sono accadute di cose e di ogni genere: successi, tonfi, litigi, uscite dal gruppo, reunion. E tutto a girare intorno al genio, a volte scostante, spesso eccessivo, assolutamente enigmatico, di Billy (che oggi compie 54 anni). Per i più il gruppo rimane un simbolo dell'alt-rock degli anni novanta, ma gli Smashing Pumpinks godono di buona salute anche al giorno d'oggi, come si può arguire dall'ascolto dell'album "Cyr", pubblicato nel novembre scorso.

Sono molte le influenze degli Smashing Pumpkins come molte sono le fonti musicali alle quali si è abbeverato e ha preso spunto Billy. Le sue canzoni – ne ha scritte tantissime - spesso ricordano la metafora della scatola di cioccolatini citata da Forrest Gump, non sai mai cosa ci puoi trovare dentro: psichedelia, prog, punk, musica elettronica, heavy metal, hard rock. Qualche anno fa, a favore dei lettori di Music Radar, Corgan compilò la lista dei dieci album di rock duro anzi, diciamo pure di heavy metal, che più l'hanno influenzato. Il primo dei dischi che cita Corgan è la seconda uscita degli Stooges di Iggy Pop, "Fun House", del 1970. Ne dice: "Ha trasformato il punk in metal o viceversa. Ascolto essenziale."

Anno di grazia 1973, i Black Sabbath pubblicano "Sabbath Bloody Sabbath" e Billy, come milioni di altre persone nel mondo, non manca di ammirarne la forza dirompente. "Raccapricciante, inquietante e, in brevi, fugaci momenti, più pesante di Dio. Questo album mi fa sempre pensare alla colonna sonora che i Sabbath farebbero per un ultimo giorno sulla Terra."

Tra le sue influenze Billy Corgan non manca di ricordare i Led Zeppelin, nello specifico, quelli dell'album "Physical Graffiti" del 1975. "È difficile definire gli Zep 'metal', ma hanno creato diversi progetti che sono ancora in uso a Riffland. Amo questo disco perché è dannatamente oscuro. "In My Time of Dying" è potente come ogni cosa pubblicata. Forse non è 'heavy' heavy, ma emotivamente... oblio totale."

Il viaggio nelle influenze di Corgan segue la linea del tempo e arriva al 1977, quando i Rainbow di Ritchie Blackmore e Ronnie James Dio pubblicano l'album registrato dal vivo, "On Stage". "Adoro questo album perché questo è ciò che accade quando prendi una grande band e proponi un ottimo set di canzoni dal vivo. Celestiale e grandioso, inoltre possiede una heaviness più estrosa del blues dei Deep Purple."

Nel 1979 i Judas Priest pubblicarono il loro primo album live registrato in Giappone, intitolato "Unleashed in the East". Il leader degli Smashing Pumpkins dice: "Amo la musica dei primi Priest, ma parte della produzione dei primi album, con il senno di poi, suona un po' leggera. Questo album cattura la loro vera pesantezza e la danza che continua per tutta la notte tra Glenn e KK (Tipton e Downing i due chitarristi della band, ndr). Incredibile. Ho visto i Priest suonare l'anno scorso (nel 2009, ndr) ed erano migliori di quanto non fossero nel 1982. Sono rimasto totalmente sbalordito."

Il registro si sposta decisamente verso il metal come si è più usi a intenderlo ai giorni nostri con "Restless and Wild", quarto album pubblicato dai tedeschi Accept nel 1982. "Penso che gli Accept fossero una band metal estremamente sottovalutata. Troppo in anticipo sui tempi. "Fast As A Shark" è una delle più grandi canzoni metal di tutti i tempi. Forse troppo strani per l'America, ma l'Europa non ha mai avuto paura degli Accept."

Nel cuore di Corgan uno spazio è occupato anche dai danesi Mercyful Fate e dal loro debut album "Melissa", uscito nel 1983. "Questo album ha spaventato a tal punto il batterista della mia band del liceo che mi proibì di ascoltarlo in sua presenza. Super prog, performance di chitarra incredibili e la voce di King Diamond che va dal paradiso all'inferno, è incredibile e abbastanza avanti rispetto ai suoi tempi."

All'appello di Corgan non potevano mancare i Metallica. La sua scelta cade su "Master of Puppets", il terzo album della band californiana pubblicato nel 1986. "La combinazione perfetta dei fulminei riff abbinati con la scoperta da parte di Hetfield che le melodie non erano solo qualcosa che intralciava la sua robotica mano destra. Questo è metal intelligente al suo massimo livello."

Nell'elenco compilato da Billy Corgan non mancano neppure i Pantera. Quelli di "Far Beyond Driven", bomba sonora pubblicata dalla metal band statunitense nel 1994. "Ho avuto il privilegio di vedere i Pantera tre volte in questo tour, una volta me ne stavo come un fan sfigato dietro le quinte e dichiarai: 'Ragazzi, ora siete la più grande band metal del mondo!' Dimebag era unico nel suo genere e questo è il culmine della sua visione e di quella di Vinny di ciò che dovevano essere i Pantera, che era una macchina che si poteva credere avesse i polmoni."

Tra le sue band preferite Corgan include anche gli Slayer e ne segnala l'album del 2001 "God Hates Us All". "Questo è il mio 'non esiste disco più heavy di questo'. Pensavo che gli Slayer non avrebbero mai potuto superare "Reign In Blood". Mi sbagliavo. Mi sbagliavo di grosso."