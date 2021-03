U2: quattro concerti in esclusiva sul canale YouTube della band irlandese

Il canale YouTube degli U2, a partire da mercoledì 17 marzo, con cadenza settimanale, si trasforma in 'U2: the virtual road'. Verranno presentati quattro concerti (solo per 48 ore) con audio rimasterizzato e una nuova qualità delle immagini.

Calendario:

17 Marzo - St Patrick’s Day - U2 Go Home: Live From Slane Castle - Ireland 2001

25 Marzo - U2: Live At Red Rocks, Denver, Colorado - Usa 1983

1 Aprile - Popmart: Live From Mexico City - Mexico 1997

10 Aprile - iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris - France 2015

Il primo concerto sarà trasmesso il giorno di San Patrizio, il 17 marzo 2021. “U2 Go Home: Live From Slane Castle” celebra il ritorno della band a Slane Castle il primo settembre 2001, a vent’anni dal loro primo live sulle rive del fiume Boyne. Con una performance esclusiva, Dermot Kennedy aprirà il concerto con un’esibizione solista registrata la scorsa settimana fuori Los Angeles.

Il 25 marzo i fan potranno sintonizzarsi per vedere “U2: Live At Red Rocks”, registrato il 5 giugno 1983 negli Stati Uniti, al Red Rocks Amphitheatre in Colorado, durante il War Tour. Uno spettacolo che ha segnato la loro carriera. L’esibizione avvenuta sotto la pioggia ha contribuito a rendere gli U2 una delle più grandi live band del mondo. Un altro gruppo di Dublino, i Fontaines D.C., aprirà il concerto con una performance registrata lo scorso anno nella loro città natale.

Il PopMart Tour prese d'assalto Città del Messico nel dicembre 1997 con uno spettacolo allo stadio Foro Sol. Il primo aprile sarà Carla Morrison ad aprire il “Popmart: Live From Mexico City” con una sua performance.

Nel dicembre 2015, gli U2 sono tornati a Parigi a meno di un mese dagli attacchi terroristici del 13 novembre, per due spettacoli riprogrammati. “iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris” è stato l'ultimo concerto del tour, una serata indimenticabile con l'esecuzione di 'People Have The Power' di Patti Smith. Il 10 aprile sarà trasmesso lo spettacolo per la prima volta e la band francese Feu! Chatterton farà da supporter.

Dan Chalmers, direttore di YouTube Music per l'area EMEA, ha dichiarato: "È fantastico che YouTube sia partner degli U2 per questa trasmissione esclusiva. I quattro concerti presentati in 'The Virtual Road' sono i più memorabili e iconici della storia della band e della storia del rock in generale. Gli U2 sono stati in cima alla scena rock mondiale negli ultimi quattro decenni e quando si esibiscono, il mondo li nota, le loro performance sono sempre un momento fondamentale per gli amanti della musica. Siamo orgogliosi di fornire la piattaforma per una band che è arrivata a incarnare l'esperienza definitiva della musica dal vivo."

Sam Lunn, Head of Campaign Strategy di Island Records, ha detto: "Una delle ragioni per cui gli U2 sono tra le più grandi band della storia della musica è il loro desiderio di rompere gli schemi. Nessun gruppo è mai riuscito a combinare emozione, ambizione e innovazione per produrre spettacoli dal vivo così brillanti. Con l'annuncio di 'The Virtual Road' e della collaborazione con YouTube, gli U2 sono ancora una volta all'avanguardia con una serie di concerti virtuali incredibilmente emozionanti."