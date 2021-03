Michael Stipe racconta della sensazione più potente che ha mai provato

Il frontman dei R.E.M. Michael Stipe parlando con Apple Music Hits ha descritto la reazione dei fan di tutto il mondo quando, nel 1991, venne pubblicata "Losing My Religion", come la "sensazione più potente" che abbia mai provato.

Ricordando cosa sentiva quando i R.E.M. la suonavano ha spiegato: "Si sentiva prima di vederlo. L'energia che veniva dal pubblico, un enorme pubblico in un'arena all'aperto, con le prime note, quei primi da, da, da, da, da e quel posto esplodeva con energia. Questa cosa la ricevevamo sul palco, eravamo elevati, al centro dell'attenzione. Veniva dritta verso di noi. Era la più grande boccata d'ossigeno. La più grande scarica di adrenalina. La sensazione più potente che penso di avere mai provato".

L'album nel quale è inclusa "Losing My Religion", "Out of Time", è quello che ha trasformato i componenti della band di Athens in superstar planetarie, ma Michael Stipe non ascolta quel disco da tempo: "Voglio dire, il disco mi piace davvero molto. Per la sua maggior parte lo adoro. Se fai qualcosa, diventa parte del tuo DNA. Mi spiego, abbiamo lavorato duramente e molto a lungo su quelle canzoni, sui testi, le melodie e poi abbiamo capito come mettere tutto insieme. Una volta che ti allontani però non ti guardi davvero indietro."In "Out of Time" sono presenti le collaborazioni di Kate Pierson dei B-52's (su "Shiny Happy People") e del rapper Krs-One (su "Radio Song"). Michael Stipe crede che abbiano giovato alla riuscita finale del disco: "Quella fu la prima volta che, oltre a me, Mike (Mills, il bassista dei R.E.M.) e Bill Berry (il batterista dei R.E.M.), abbiamo invitato altri cantanti nei nostri dischi. Con Kate Pierson abbiamo fatto delle cose davvero fantastiche. Kate militava nei B-52's, che è questa band incredibilmente trascurata in termini di impatto sulla musica contemporanea e sulla musica post-punk. E KRS-One, era davvero cool."