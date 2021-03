Compie oggi la bella età di 90 anni Novella Corsi, la mamma di Vasco Rossi. Il kom-andante, da bravo figliolo, non ha mancato di festeggiarne il kom-pleanno pubblicando un messaggio sui suoi social network definendola 'mamma rock' e ricordando quanto sia stata importante per lui avendogli trasmesso l'amore per la musica e l'onestà. Buon compleanno signora Novella.