Led Zeppelin: pubblicato in rete il concerto del 7 novembre 1969 a San Francisco

La rete è fonte inesauribile di scoperte e riproposizioni. E' ora stata pubblicata una registrazione inedita della performance dei Led Zeppelin del 7 novembre 1969 alla Winterland Arena di San Francisco. La registrazione è stata fatta dal pubblico, in questo nastro è presente la prima performance registrata dal vivo del classico di Willie Dixon "Bring It On Home".

Il concerto è il penultimo del quarto tour, il North America Autumn 1969, tenuto dalla band inglese in Nordamerica. Page e soci si esibirono la sera seguente sempre alla Winterland Arena di San Francisco, per poi dare inizio, il 6 dicembre del 1969, all'European Tour Autumn 1969, all'École Centrale di Châtenay-Malabry, in Francia.

Questa la scaletta della sera del 7 novembre:

Good Times Bad Times (intro)/Communication Breakdown

I Can’t Quit You Baby

Heartbreaker

Dazed and Confused

White Summer / Black Mountainside

Babe I’m Gonna Leave You

What Is and What Should Never Be

Moby Dick

How Many More Times (medley)

Bring It On Home (encore)