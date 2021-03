La famiglia del Re del Liscio Raoul Casadei, scomparso lo scorso 13 marzo all'età di 83 anni a causa del Coronavirus all'ospedale Bufalini di Cesena, ha annunciato che non si terranno i funerali. Questa scelta non è stata forzata dalla crisi epidemiologica in corso, bensì da una volontà di Raoul che quando era in vita aveva sempre detto che per ricordarlo era meglio ballare.

Come riportato sulle pagine de il Resto del Carlino, sin dall'inizio la famiglia Casadei aveva escluso cerimonie funebri, laiche o religiose. La figlia Carolina, una dei suoi tre figli, gli altri sono Mirna e Mirko, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un ricordo del papà riportando la volontà di salutarlo con 'una festa semplice, allegra e un bicchiere di sangiovese, sorridenti come ci ha sempre insegnato'.

La salma verrà cremata e il figlio Mirko ha espresso il personale desiderio di disperdere le ceneri del padre in mezzo al mare Adriatico: "Mi piacerebbe disperdere le ceneri laddove Raoul è sempre voluto stare: in mezzo al mare. Non so però se si potrà fare, né cosa deciderà la mia famiglia. Sono cose a cui sinceramente non avevamo mai pensato".