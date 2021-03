Clubhouse lancia un incubatore per creativi

Clubhouse, la nuova piattaforma social sviluppata da Apple - e, per il momento, disponibile solo sui sistemi operativi iOs, ha attivato un particolare programma destinato a creativi e artisti: l’iniziativa, battezzata Creator First, è stata presentata come “un incubatore per per aiutare gli aspiranti creator a tenere incontri straordinari, ampliare il proprio pubblico e monetizzare” le proprie attività. I responsabili della piattaforma hanno reso disponibile online - a questo indirizzo - un form apposito per presentare la propria candidatura: al programma saranno ammessi venti creator tra quanti sceglieranno di aderire al programma.

La sistematica creazione di contenuti da parte di artisti e creativi è senz’altro uno dei vettori di crescita a livello di audience, per Clubhouse, e i vertici di Apple stanno studiando quali siano le prossime mosse per mettere nelle migliori condizioni gli utilizzatori della piattaforma per farlo. Tra le altre iniziative allo studio, secondo fonti di stampa statunitensi, ci sarebbe lo sviluppo di partnership con brand, forme di tutorship per creator, il coinvolgimento di ospiti speciali e l’implementazione di funzioni di monitoring sui contenuti e di registrazione audio, oltre che - ovviamente - alla modalità di monetizzazione.