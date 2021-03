Franco126, il nuovo album è "Multisala": uscirà il 23 aprile

A più di due anni di distanza dall'esordio da solista con "Stanza singola", Franco126 torna con un nuovo album. Il cantautore romano ne ha rivelato titolo, copertina e data d'uscita sui suoi canali social ufficiali. Il disco si intitola "Multisala" e arriverà nei negozi il prossimo 23 aprile. La copertina ritrae Federico Bertollini, questo il vero nome dell'ex sodale di Carl Brave (insieme nel 2017 pubblicarono l'album generazionale "Polaroid", prima di prendere, un anno e mezzo dopo, strade diverse), all'interno di una sala cinematografica vuota.

"Multisala" è stato anticipato dai singoli "Blue Jeans" (con Calcutta) e "Nessun perché", il primo pubblicato lo scorso dicembre e l'altro uscito il 16 febbraio. Tutti i brani inclusi nell'album sono stati prodotti da Ceri, al fianco di Franco126 già nel precedente disco.Negli ultimi tempi Franco126 ha affiancato alla sua attività di cantautore quella di autore per altri. Hanno inciso suoi pezzi anche Emma ("Stupida allegria", per l'album "Fortuna" del 2019), Annalisa ("Vento sulla luna", per "Nuda") e Noemi ("Si illumina", per l'album "Metamorfosi", uscito in concomitanza con la partecipazione della rossa cantante romana al Festival di Sanremo 2021 con "Glicine").