Bruce Springsteen pubblica la sua ballata più soul nel nuovo album dal vivo

Ogni concerto di Bruce Springsteen è speciale. Poi ce ne sono alcuni più speciali di altri: quelli in cui il Boss ha cantato "Back in your arms again" sono tra questi. È una delle sue canzoni più belle, ma anche meno conosciute. Springsteen l'ha suonata solo 15 volte dal vivo nelle centinaia e centinaia di concerti della sua carriera, e tra questi c'è lo show del 27 giugno al Madison Square Garden, a New York, appena pubblicato come nuovo album dal vivo nella serie dei bootleg ufficiali.

Sulla carta, il concerto non è più speciale di altri: fu la fine del tour della reunion con la E Street Band iniziato l'anno prima, concluso con 10 concerti al Madison Square Garden, da cui già nel 2001 venne tratto l'album "Live in New York City" (e da cui altri concerti sono già stati pubblicati nella serie dei "bootleg ufficiali").

Ma è la scaletta a fare la differenza, a partire dall'apertura con l'inedita "Code of silence".

Poi con una sequenza da paura: una versione di 18 minuti di "Tenth avenue freeze out" (la E street Band al suo meglio), che sfocia su "Loose ends", classico inciso per "The river" e pubblicato solo anni dopo, e una rara esecuzione di "Mary Queen of Arkansas" (dal primo album). In mezzo c'è appunto "Back in your arms again", una delle tante gemme nascoste nella produzione del Boss: venne incisa nel '95 per essere inclusa nel "Greatest hits", ma poi scartata all'ultimo momento, per essere pubblicata quattro anni dopo, ma più in sordina: venne inclusa nei tanti inediti del cofanetto "Tracks". Periodicamente ma raramente viene eseguita dal vivo, quasi sempre su richiesta dei fan. È una grande ballata soul, che richiama lo stile classico degli anni '60 e della Stax sia nel suono che nella storia, che parla di redenzione. Una performance vocale da brividi: davvero una delle cose più belle della discografia del Boss. La potete ascoltare qua.

Questa la scaletta completa del concerto, che si può acquistare qua a partire da 10 dollari