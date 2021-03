Musica e listini: Tencent Music quasi ai massimi storici

Il DSP cinese Tencent riprende a salire dopo qualche settimana di pausa e mette a segno un aumento di quasi il 5%, portandosi vicinissimo ai suoi massimi storici: era restato piatto dopo la duplice caduta della leader di mercato Spotify, che recupera parecchio ma resta distante dalle vette toccate a cavallo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Nel comparto big tech spicca soltanto la performance positiva di Amazon , che mette a segno un +2,36% nella settimana che segna per la sua Amazon Music l’ingresso nel merchandising musicale; vivacchia invece Apple, con un +0,62%, mentre Alphabet perde quasi l’intero guadagno della settimana precedente con un -1,82%.

Sugli scudi, invece, la tecnologia più vicina all’hardware, dove i titoli di due protagoniste degli ultimi mesi decollano dopo alcune settimane di ritracciamenti a seguito dei massimi toccati dai rispettivi titoli. Sia Sonos sia Avid mettono a segno un incremento superiore al 9%: vedremo se si tratta della ripresa del party, per loro, o semplicemente di un rimbalzo stimolato dalle recenti perdite a doppia cifra.

Continua a non fare scintille, dopo un inizio d’anno folgorante e pur tra discrete notizie sulla ripresa e sulle sperimentazioni vaccinali ai concerti, il comparto live, che comunque per una volta vede le due dirette competitor seguire andamenti opposti: scivola l’americana Live Nation con -3,87% mentre CTS Eventim torna in verde con un +1,05%.

Nei dintorni della tradizionale “discografia”, Sony Corp. (casa madre di Sony Music) si rifà quasi totalmente delle perdite della scorsa settimana con un +2,56%, e resta in terreno ampiamente positivo nel medio termine; Vivendi (casa madre di UMG) praticamente alla pari (+0,11%), mentre continua a scendere Warner che al -5,5% della scorsa settimana fa seguire un -3,85%.

Di seguito, il dettaglio dei titoli osservati in ordine alfabetico.