Guarda Robert Fripp e Toyah cantare ‘Girls, girls, girls’ dei Mötley Crüe: video

Come ogni domenica da quando Robert Fripp e Toyah Willcox, costretti a casa dal lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno dato il via alla loro serie di appuntamenti con le cover battezzata “Sunday Lunch”, anche oggi - 14 marzo - il leader dei King Crimson e sua moglie hanno pubblicato un video che li vede rileggere in chiave casalinga e divertita un brano rock popolare.

Dopo aver proposto le cover di - tra le altre canzoni - "Paranoid", “Rebel yell”, “Welcome to the jungle, "I love rock 'n' roll", "Tainted love", “Everlong” e “Toxic”, la coppia si è cimentata in “Girls, girls, girls” dei Mötley Crüe.

Nel filmato, con Robert Fripp come sempre elegante con gilet e cravatta, Toyah Willcox canta la title track del quarto album della band di Nikki Sixx, Tommy Lee, Vince Neil e Mick Mars, “Girls, girls, girls” del 1987, mentre si diverte con racchetta e palline da tennis.

Il brano “Girls, girls, girls” è stato il primo singolo estratto dal disco dato alle stampe dai Mötley Crüe due anni dopo il loro terzo lavoro discografico, “Theatre of pain” del 1985. La canzone venne accompagnato a suo tempo da un video ufficiale diretto da Wayne Isham, riportato di seguito: