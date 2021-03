Bill Ward (Black Sabbath) sta lavorando alla sua autobiografia

Il batterista fondatore dei Black Sabbath Bill Ward è stato recentemente ospite del programma radiofonico di SiriusXM “Trunk Nation with Eddie Trunk” e ha fatto sapere che sta lavorando su un libro autobiografico, attraverso cui raccontare la sua storia.

Spiegando ciò che i fan possono aspettarsi dal suo libro, il 72enne artista britannico ha detto: “Non sarà qualcosa del tipo ‘Nel 1968 siamo diventati famosi, e poi abbiamo fatto questo e quello’. Durante la stesura del libro sto cercando di essere altrettanto attento a ciò che scrivo per non danneggiare nessuno, né il lettore né chiunque altro con cui sono entrato in contatto nel corso della mia vita. Nel volume cercherò di non discriminare o non dire cose poco dignitose sui miei ex compagni di band o su qualsiasi altra cosa. Quindi non sarà un lavoro sporco, come potrebbe piacerebbe agli editori - o ad alcuni di essi. Sto cercando di scrivere qualcosa che sia dignitoso”.

Bill Ward ha poi aggiunto: “Per il libro ho individuato cosa raccontare, evitando aspetti sul rock and roll che attualmente trovo di cattivo gusto. Ho dei nipoti, quindi, più o meno, lo sto scrivendo per loro, perché possano sapere che ho lavorato con grandi persone, grandi artisti e tanti bravi musicisti. E per ora, continuo a farlo. Quindi spero che sarà un libro su come comportarsi con onore ed utile per altri musicisti e i lettori interessati”.

La storia dell’addetto ai tamburi dei Black Sabbath non sarà la sola a essere narrata. Stando a quando rivelato da Tony Iommi a margine di una recente intervista concessa a "Spin", l’intera carriera del gruppo heavy metal britannico potrebbe essere presto raccontata. Lo storico chitarrista della band inglese, infatti, ha rivelato che i componenti della formazione di Birmingham hanno recentemente discusso di un progetto per cui la storia dei Black Sabbath potrebbe diventare un film.