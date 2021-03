Morte di Raoul Casadei: i ricordi degli Extraliscio e il tributo di Laura Pausini

"Ho passato 10 anni, dal ’90 al 2000 al suo fianco, ero la sua voce, la voce che raccontava la Romagna.

Le nostre famiglie hanno vissuto momenti bellissimi, ricordo la Vigilia di Natale con l’attesa della mezzanotte, con l’immancabile Baccalà. Poi le nostre strade artistiche hanno avuto percorsi diversi ma capitava che ci si incontrasse per le strade di Gatteo mare, poche parole ma sempre cariche di rispetto e riconoscenza. Stare al suo fianco è stato un onore e un privilegio": lo ha scritto su Facebook Moreno "il Biondo" Conficconi degli Extraliscio (appena visti in gara al Festival di Sanremo 2021 con "Bianca luce nera"), in passato membro della leggendaria Orchestra Casadei, omaggiando Raoul Casadei, .scomparso stamattina all'ospedale di Cesena per complicanze legate al Covid-19. Dell'Orchestra faceva parte anche Mauro Ferrara, che invece lo ricorda così: "Sono felice che abbia fatto in tempo a vedere alcuni dei suoi ragazzi esibirsi al Festival di Sanremo. Ha regalato serenità, semplicità, ottimismo, bonarietà e allegria".

Su twitter un'altra romagnola doc, Laura Pausini, ha riservato un tributo al "Re del Liscio": "Ciao Raoul. La Romagna, l'Italia e il mondo intero ti salutano e ti abbracciano con tanto amore. Laura".