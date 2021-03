E se la storia dei Black Sabbath diventasse un film?

La storia dei Black Sabbath potrebbe diventare un film. A rivelarlo è, a sorpresa, Tony Iommi, storico chitarrista del gruppo heavy metal britannico, facendo sapere che tra i componenti della band si è recentemente parlato di un progetto che vedrebbe i Black Sabbath seguire i Queen, Elton John e i Mötley Crüe, raccontando la loro carriera sul grande schermo. Iommi lo ha detto in un'intervista concessa a "Spin":

"Sì, se ne è parlato e non so cosa succederà. Ne abbiamo discusso circa un anno e mezzo fa. Però poi non ho saputo più niente".

I Black Sabbath hanno tenuto il loro ultimo concerto ufficiale il 4 febbraio del 2017 alla Genting Arena di Birmingham, la città natale dei membri fondatori del gruppo (escluso il batterista Bill Ward). Il 17 novembre dello stesso anno è uscito l'album dal vivo "The End: Live in Birmingham", contenente la registrazione dal vivo dell'ultimo show.

Difficilmente Ozzy Osbourne e soci torneranno a condividere la sala di registrazione o i palchi, stando alle loro più recenti dichiarazioni su una eventuale reunion della formazione: "Non ci saranno altri concerti dei Black Sabbath. È finita", ha detto Geezer Butler lo scorso novembre, spazzando via con poche parole le speranze dei fan di vedere prima o poi di nuovo insieme i Black Sabbath. E Ozzy: "Ormai è andata. L'unica cosa di cui mi pento è di non aver suonato con Bill Ward durante l'ultimo concerto. Ho parlato con Tony Iommi più volte, non ho il minimo interesse a fare un altro concerto".