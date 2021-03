Il liscio non ha più il suo re: è morto Raoul Casadei. Il musicista, una vera e propria leggenda della popolarissima musica da ballo romagnola, si è spento all'ospedale Bufalini di Cesena, dove dal 2 marzo era ricoverato perché positivo al Covid-19. Casadei aveva 83 anni. Dal giorno del ricovero le sue condizioni si sono progressivamente aggravate: è venuto a mancare nella mattina di oggi, sabato 13 marzo.

Nipote di Secondo Casadei, direttore della più famosa orchestra di liscio romagnolo (fondata addirittura nel 1928), fu proprio dopo aver ricevuto in dono una chitarra dallo zio che Raoul si appassionò alla musica. Alla fine degli Anni '50 cominciò a partecipare agli spettacoli dell'Orchestra Casadei, che cambiò nome in Orchestra Secondo e Raoul Casadei, presenza fissa delle notti romagnole. Quando, nel 1971, Secondo venne a mancare, fu Raoul ad assumere la conduzione del complesso, portandone avanti la storia.

Gli Anni '70 furono quelli del cosiddetto "boom del liscio".

E per Raoul arrivano anche i primi successi in classifica, da "Ciao mare" a "Tavola grande", passando per "Simpatia"; "La mazurka di periferia", "Romagna e Sangiovese", "Romagna Capitale". Ad un certo punto la popolarità dell'Orchestra Casadei esplose. Il patron del Festivalbar Vittorio Salvetti dopo aver ascoltato "Ciao mare" decise di far partecipare l'ensemble al Festivalbar del 1973 (tra gli ospiti di quell'edizione c'erano, tra gli altri, anche i Bee Gees, Elton John e Paul McCartney). "Ciao mare" non vinse, ma si spinse fino al terzo posto nelle classifiche e l'album vendette 300mila copie. L'anno successivo lo stesso Salvetti permise all'Orchestra di partecipare in gara al Festival di Sanremo con "La canta", interpretata da Edgardo Gelli e Rita: l'ensemble non riuscì ad arrivare alla fase finale. Quell'anno entrò nell'organico Mauro Carlini, cantante solista, che poi sarebbe diventato noto agli amanti del liscio come Mauro Ferrara: oggi è uno dei componenti degli Extraliscio, la band vista in gara al Festival di Sanremo 2021 con "Bianca luce nera". Del gruppo fece parte anche Moreno "il biondo" Conficconi. Nel 1975 ancora tv, con "Un disco per l'estate": parteciparono con "Giramondo". .

La popolarità dell'Orchestra Casadei scemò negli Anni '80, anche a causa dell'arrivo della disco music nelle sale da ballo italiane, romagnole comprese. Nel 1980 Casadei si ritirò, continuando però a gestire l'ensemble da dietro le quinte. Nel 2001 il timone dell'orchestra fu assunto da suo figlio Mirko Casadei. Mauro Ferrara e Moreno Conficconi uscirono dall'ensemble per formare un altro complesso, l'Orchestra Grande Evento.

Nel 2006 Raoul si mise in gioco come concorrente del reality show "L'isola dei famosi".

Sono molti gli artisti del pop, del rock e anche del rap italiano che nel corso degli anni hanno omaggiato Casadei e l'Orchestra nelle loro canzoni.

Da Caparezza ("Io vorrei che i Backstreet Boys fossero gay, che le teenager amassero Casadei", rappava in "Tutto ciò che c'è") agli Articolo 31 ("Tutto fila liscio come con il Casadei", in "Tranqi Funky"), passando per Gabry Ponte ("Siamo figli di Pitagora e di Casadei, di Machiavelli e di Totò", in "Figli di Pitagora"). Samuele Bersani a Sanremo 2014 nella serata delle cover propose con Goran Bregovic "Romagna mia". Gli Elio e le Storie Tese fecero una versione liscio della loro "La terra dei cachi", ribattezzata "La terra dei cachi (The Rimini tapes"), eseguita proprio con l'Orchestra Casadei.