Classifiche, tutte le novità della settimana del 12 marzo: boom Sanremo

Sanremo va alla conquista delle classifiche. Sono tutte occupate da brani in gara al Festival di Sanremo 2021 le prime dieci posizioni della classifica Fimi/Gfk delle canzoni più ascoltate e scaricate della settimana in Italia. Primi Francesca Michielin e Fedez con "Chiamami per nome", secondi i vincitori Maneskin con "Zitti e buoni", terzi Colapesce e Dimartino con la loro "Musica leggerissima". Che però si prende una grande, grandissima rivincita in radio: 3.687 i passaggi collezionati dalla canzone dei due cantautori siciliani negli ultimi sette giorni secondo le rilevazioni di RadioMonitor, praticamente oltre 500 passaggi al giorno. È il pezzo italiano più trasmesso, davanti a "Fireworks" di Purple Disco Machine e "Right now" di Sophie and the Giants.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 5 al 12 marzo 2021, che vede al primo posto la compilation "Bro (Amici 2021)", con gli inediti dei cantanti della ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, segnala i seguenti nuovi ingressi di:

"Sanremo 2021 - Various", la compilation del Festival (2)

"My Mamma" de La Rappresentante di Lista (5)

"Feat - Fuori dagli spazi" di Francesca Michielin (7)

"Metamorfosi" di Noemi (17)

"I mortali 2" di Colapesce Dimartino (21)

"Road to the sun" di Pat Metheny, Jason Vieaux e Los Angeles Guitar Quartet (25)

"When you see yourself" dei Kings of Leon (32)

"Scary Hours 2" di Drake (54)



Il più alto nuovo ingresso è quello della compilation di Sanrmeo 2021, alla posizione numero 2:

Nella classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 5 al 12 marzo 2021, che vede al primo posto "Chiamami per nome" di Francesca Michielin e Fedez, a farla da padrona sono appunto le canzoni in gara al Festival. La top ten:

1. "Chiamami per nome" di Francesca Michielin e Fedez

2. "Zitti e buoni" dei Maneskin

3. "Musica leggerissima" di Colapesce Dimartino

4. "Voce" di Madame

5. "La genesi del tuo colore" di Irama

6. "Fiamme negli occhi" dei Coma Cose

7. "Dieci" di Annalisa

8. "Mai dire mai (La locura)" di Willie Peyote

9. "Parlami" di Fasma

10. "Un milione di cose da dirti" di Ermal Meta

Nella top 20 anche "Glicine" di Noemi (12), "Amare" de La Rappresentante di Lista (13), "Ora" di Aiello (14), "Combat pop" de Lo Stato Sociale (15), "Potevi fare di più" di Arisa (16), "Cuore amaro" di Gaia (17), "Santa Marinella" di Fulminacci (19).

La classifica Radio Airplay vede in testa "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino, come già riportato da Rockol. L'unico nuovo ingresso è "Leave the door open" dei Silk Sonic con Bruno Mars, alla 76esima posizione.

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto ancora “Io sono Luca" dei Dellai, anche loro in gara al Festival di Sanremo 2021, tra le "Nuove Proposte".

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede per la settima settimana consecutiva in vetta “Dangerous: The Double Album” di Morgan Wallen, segnala i nuovi ingressi di:

"Little oblivions" di Julien Baker (39)

"Detroit stories" di Alice Cooper (47)

"That's life" di Willie Nelson (58)

"Life support" di Madison Bear (65)

"1970" di Bob Dylan con George Harrison (76)

"For those that wish to exist" degli Architects (80)

"Way down in the rust bucket" di Neil Young with Crazy Horse (109)

"Single album" dei NOFX (152)



"T-Pain presents Happy Hour: the greatest hits" di T-Pain (185)

"Good time" di Nikko Moon (191)

Il più alto tra i nuovi ingressi è "Little oblivions di Julien Baker, alla posizione 39.

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che riconferma “Driver License” di Olivia Rodrigo come brano più venduto per la settima settimana consecutiva, segnala i nuovi ingressi di:

"AP" di Pop Smoke (64)

"Only wanna be with you" di Post Malone (74)

"Drunk (And I don't wanna go home)" di Elle King e Miranda Lambert (90)

"Breaking up was easy in the 90s" di Sam Hunt (92)

"Nobody" di Dylan Scott (96)

"Gone" di Dierks Bentley (99)

Il più alto tra i nuovi ingressi è "AP" di Pop Smoke:

La UK Charts album della settimana dal 12 al 18 marzo vede in prima posizione il nuovo album dei Kings of Leon, "When you see yourself", direttamente alla posizione numero 1. Altri nuovi ingressi:

"Do it again" di Gabrielle (4)

"Poster girl" di Zara Larsson (12)

"Quiet life" di Japan (13)

"As days get dark" di Arab Strap (14)

"Live at Brixon" dei DMA'S (17)

"Agains the wall" di Mason Hill (19)

"Flock" di Jane Weaver (24)

"You're welcome" degli A Day To Remember (36)

"Organ" dei Dimension (65)



"Essential" di Engelbert Humberdinck (97)

Il più alto tra i nuovi ingressi è proprio quello dei Kings of Leon.

La UK Charts singoli della settimana dal 12 al 18 marzo, che vede ancora al primo posto "Drivers license" di Olivia Rodrigo, segnala i nuovi ingressi di:

"What's next" di Drake (4)

"Lemon pepper freestyle" di Drake e Rick Ross (6)

"Wants and needs" di Drake e Lil Baby (10)

"Leave the door open" di Silk Sonic, Bruno Mars e Andersoon Paak (20)

"Hold on" di Justin Bieber (25)

"Anxious" di AJ Tracey (34)

"Medicine" di James Arthur (41)

"Day in the life" dei Central Cee (82)



"Stormy weather" dei Kings of Leon (88)

"Selfish love" di Dj Snake e Selena Gomez (93)

"Spinning" di No Rome, Charli XCX, 1975 (94)

"Raputin" di Majestic e Boney M (96)

Il più alto tra i nuovi ingressi è quello di "What's next" di Drake, alla posizione numero 4.

La “Rit Parade di Stefano Cilio” vede l’ingresso tra le hit più suonate in Italia di alcuni brani del Festival di Sanremo appena terminato: al numero 15 debuttano i vincitori Maneskin con “Zitti e buoni”, seguiti in undicesima posizione da “Dieci” di Annalisa e in settima da “Voce” di Madame.

Al numero 5 entra anche “Je ne sais pas”, collaborazione tra Lous And The Yakuza e Sfera Ebbasta, ma la nuova entrata più alta è il duetto sanremese di Fedez e Francesca Michielin, “Chiamami per nome”, che fa il suo ingresso direttamente al terzo posto.

Restano immutate le prime due posizioni, con “Venere e Marte” di Takagi e Ketra (con le voci di Marco Mengoni e Frah Quintale) al numero 2 e la conferma in vetta per “La canzone nostra” di Mace con Blanco e Salmo. Il brano del produttore milanese si laurea per la terza settimana consecutiva la canzone più popolare in Italia sommando tutte le modalità di ascolto della musica (streaming audio e video, download, radio airplay e identificazioni).

Classifiche: speciale e aggiornamenti continui qui.