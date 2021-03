Le persone stanno ascoltando le canzoni di Sanremo?

La canzone di Sanremo 2021 più trasmessa dalle radio italiane nell'ultima settimana, quella compresa tra venerdì 5 e giovedì 11 marzo, è - stando ai dati di Radio Monitor - "Musica leggerissima" di Colapesce Dimartino: 3.687 passaggi per la canzone dei due cantautori siciliani, che nella classifica finale del Festival di Sanremo si sono dovuti accontentare della quarta posizione. L'impatto che le canzoni sanremesi hanno avuto sulle radio, ve lo abbiamo raccontato qui. La Federazione Industria Musicale Italiana rende nota ogni venerdì la classifica dei singoli più venduti. Tiene conto di download e ascolti in streaming premium (ovvero da parte di abbonati paganti), non degli streaming via radio, né di quelli su piattaforme video come YouTube.

La domanda, quindi, sorge spontanea: .quanto sono ascoltate le canzoni di Sanremo? Tutte le prime 10 posizioni della classifica sono coperte da canzoni di Sanremo: a comandare Francesca Michielin e Fedez con“Chiamami per nome”. Ecco come si sono collocati i brani nella graduatoria:

1. Francesca Michielin e Fedez “Chiamami per nome”

2. Måneskin “Zitti e buoni”

3. Colapesce e Dimartino “Musica leggerissima”

4. Madame “Voce”

5. Irama “La genesi del tuo colore”

6. Coma_Cose “Fiamme negli occhi”

7. Annalisa “Dieci”

8. Willie Peyote “Mai dire mai (La locura)”

9.

Fasma “Parlami”.

10. Ermal Meta “Un milione di cose da dirti”

12. Noemi "Glicine"

13. La Rappresentante di Lista "Amare"

14. Aiello "Ora"

15. Lo Stato Sociale "Combat pop"

16. Arisa "Potevi fare di più"

17. Gaia "Cuore amaro"

19. Fulminacci "Santa Marinella"

23 .Malika Ayane "Ti piaci così"

26. Random "Torno da te"

27. Ghemon "Momento perfetto"

28. Gio Evan "Arnica"

30. Max Gazzè "Il farmacista"

36. Bugo "E invece sì"

39. Francesco Renga "Quando trovo te"

56. Orietta Berti "Quando ti sei innamorato"

58. Extraliscio feat Davide Toffolo "Bianca luce nera"