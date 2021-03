OGR Good Vibes riaccende le luci sulla musica e sulle parole

A partire dal 18 marzo fino al prossimo mese di maggio, sul canale YouTube delle OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino – sarà possibile seguire concerti e interviste. Tra i nomi annunciati ci sono quelli di M¥SS KETA, Bebo Guidetti e Lodo Guenzi, Motta, zYp, Fusaro con ospite Bianco, Love Trap, Tutti Fenomeni e Marco Castello. Il primo appuntamento è fissato per le ore 22.00 di giovedì 18 marzo con M¥SS KETA.

In un momento in cui i palchi sono vuoti e le luci spente OGR vuole riportare gli artisti sul palco per sostenere un comparto, quello della musica dal vivo, che nell’ultimo anno ha perso il 97% del fatturato.