Sanremo 2021, le classifica delle canzoni più suonate dalle radio

Avevate dubbi? La canzone di Sanremo 2021 più trasmessa dalle radio italiane nell'ultima settimana, quella compresa tra venerdì 5 e giovedì 11 marzo, è - stando ai dati di Radio Monitor - "Musica leggerissima" di Colapesce Dimartino: 3.687 passaggi per la canzone dei due cantautori siciliani, che nella classifica finale del Festival di Sanremo si sono dovuti accontentare della quarta posizione, appena fuori dal podio. Guidano la graduatoria davanti a "Fireworks" di Purple Disco Machine e "Right now" di Sophie And the Giants".



Nella top ten generale - ma staccati di molto rispetto a Colapesce Dimartino - anche Francesca Michielin e Fedez e la loro "Chiamami per nome", "Zitti e buoni" dei Maneskin (che però se si tiene conto sia dei passaggi che del punteggio sarebbero fuori dalla top ten), "Glicine" di Noemi e "Cuore amaro" di Gaia (che all'Ariston si è fermata alla 19esima posizione, la parte bassa della classifica).

Ermal Meta, secondo classificato, è appena 36esimo. Il vincitore delle "Nuove Proposte", Gaudiano, nella classifica generale si ferma con "Polvere da sparo" alla 70esima posizione.



Ecco, di seguito, la classifica relativa solamente ai pezzi sanremesi ordinati per numero di passaggi. Accanto al nome dell'artista e al titolo della canzone la posizione nella classifica completa, tra parentesi il piazzamento nella classifica del Festival e il numero di passaggi ottenuti negli ultimi sette giorni:



1. Colapesce Dimartino - "Musica leggerissima", 1 (4) - 3.697

2. Francesca Michielin e Fedez - "Chiamami per nome", 5 (2) - 3.020

3. Maneskin - "Zitti e buoni", 11 (1) - 2.846

4. Irama - "La genesi del tuo colore", 15 (5) - 2.764

5. Annalisa - "Dieci", 19 (7) - 2.613

6. Ermal Meta - "Un milione di cose da dirti", 36 (3) - 2.301

7. Noemi - "Glicine", 9 (14) - 2.255

8. Gaia - "Cuore amaro", 8 (19) - 2.054

9. Madame - "Voce", 33 (8) - 1.914

10. Malika Ayane - "Ti piaci così", 35 (15) - 1.873