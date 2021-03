Sono tornati gli Imagine Dragons, con due nuovi singoli

Gli Imagine Dragons rompono un silenzio discografico lungo quasi due anni. E lo fanno pubblicando due nuovi singoli, pubblicati questa notte sulle principali piattaforme di streaming: "Follow you" e "Cutthroat". Era dal 2019 che la band capitanata da Dan Reynolds non pubblicava nuovi brani: l'ultimo era stato il duetto con la "nostra" Elisa su "Birds", uno dei brani inclusi nell'ultimo album del gruppo, "Origins", datato 2018.



Reynolds ha annunciato l'uscita dei due nuovi singoli sui social, spiegando il significato delle canzoni: "'Follow you' è una canzone che parla di lealtà e amore.

Amare qualcuno è un processo incredibilmente imperfetto. Non è sempre romantico o dolce. A volte può essere anche doloroso".

Per gli amanti del gossip: nel 2018 il cantante fece sapere di essere prossimo al divorzio con la moglie Aja Volkman, frontwoman della band indie rock americana dei Nico Vega, madre dei suoi quattro figli sposata nel 2011. Ma alla fine dello stesso anno la coppia fece sapere di aver superato la crisi: per suggellare la ritrovata serenità, i due si sposarono di nuovo. "Ho scritto 'Follow you' dopo essere tornati insieme. Volevo raccontare un amore che fosse realistico", ha commentato Reynolds."Cutthroat" è invece l'ideale "lato b" del 45 giri: "Esorcizzo l'autocommiserazione: sono grato per tutto quello che ho"."Follow you" e "Cutthroat" saranno incluse nel nuovo album degli Imagine Dragons: titolo e data d'uscita non sono stati svelati. Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman hanno lavorato all'ideale successore di "Origins" nel corso degli ultimi tre anni.