Lana Del Rey è andata a trovare un uomo immerso in una vasca di salsa di fagioli

Lana per il sociale? Più o meno. La cantante sta per tornare sulle scene con un nuovo album in studio, a distanza di un anno e mezzo "Norman Fucking Rockwell!". "Chemtrails over the Country Club" uscirà il prossimo venerdì, 19 marzo. Come sta impiegando le ultime giornate di promo disponibili? Facendo interviste? Sì, ma non solo.



Ieri l'altro la cantante americana è andata a trovare un uomo immerso da giorni a Los Angeles in una vasca di salsa di fagioli. Il motivo? Sta cercando di raccogliere soldi da donare al suo ristorante messicano preferito, per salvarlo dal fallimento.

La popstar ha pubblicato lo scatto con l'uomo sui suoi canali social ufficiali. Nella didascalia si è limitata a scrivere: "Don't ask me why", "Non chiedetemi perché".Parlando con "Reuters", agenzia di stampa britannica tra le principali a livello mondiale, l'uomo - che si chiama Hunter Ray Barker e nella vita fa lo stuntman - ha detto: "Lo sto facendo perché credo che i piccoli esercizi siano la spina dorsale dell'economia del paese. È arrivato il momento di supportarli. Se lo facciamo in modo spiritoso, in un modo che incoraggi le persone a fare la stessa cosa, penso possa essere d'aiuto".