Paul McCartney: tutti i dettagli di 'McCartney III Imagined'

Come spoilerato dai fan attivissimi del baronetto di Liverpool, Paul McCartney ha realizzato una nuova versione del suo ultimo album, "McCartney III", coinvolgendo alcuni artisti più giovani della scena pop e rock internazionale.

A confermarlo è ora lo stesso ex Beatle, che condivide sui social tutti i dettagli del progetto: si intitola "McCartney III Imagined" e uscirà in digitale il prossimo 16 aprile.

I brani inclusi nell'album sono stati reinterpretati da - tra gli altri - Damon Albarn dei Blur, Josh Homme dei Queens of the Stone Age, Ed O'Brien dei Radiohead, St. Vincent e Phoebe Bridgers. La prima anticipazione è la nuova versione di "The kiss of Venus", con il rapper e cantautore americano Dominic Fike, già disponibile in rete:

È già possibile preordinare i formati fisici di "McCartney III Imagined", che però uscirà questa estate. Solo le versioni fisiche conterranno la bonus track "Long tailed bird", remixata da Idris Elba. Di seguito la tracklist:

1. Find My Way (feat. Beck)

2. The Kiss of Venus (Dominic Fike)

3. Pretty Boys (feat. Khruangbin)

4. Women And Wives (St. Vincent Remix)

5. Deep Down (Blood Orange Remix)

6. Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers)

7. Slidin’ (EOB Remix)

8. Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix)

9. Lavatory Lil (Josh Homme)

10. When Winter Comes (Anderson .Paak Remix)

11. Deep Deep Feeling (3D RDN Remix)

12. Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix)*