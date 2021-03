Lucio Dalla esce la riedizione di "Geniale?" con Gli Idoli

A trent’anni dalla sua prima pubblicazione, esce la versione rimasterizzata di “Geniale?”, uno degli album tra i meno conosciuti e celebrati di Lucio Dalla realizzato con l'accompagnamento del gruppo Gli Idoli con l'aggiunta di brani inediti e un testo di approfondimento che ne racconta l’incredibile storia.

"Geniale?" è un album di inediti registrati dal vivo tra il 1969 e il 1970, con il gruppo che supportava Lucio Dalla in quei primi anni di carriera Gli Idoli, e pubblicato nel 1991, che conduce alla riscoperta delle radici musicali del cantautore bolognese e del periodo che ha preceduto il suo successo.

Come raccontato nella conferenza stampa di presentazione di questa nuova uscita discografica, accadde che Giorgio Lecardi andò da Lucio Dalla portando i nastri delle registrazioni e riuscì a convincerlo a pubblicare un disco su quel periodo meno conosciuto dal grande pubblico della sua carriera, quello trascorso con gli Idoli dal 1969 al 1971.

Anche per questa nuova edizione di "Geniale?" si deve ringraziare Lecardi che qualche anno fa, con Lucio Dalla ancora in vita, ritrovò dei nastri di cui non ricordava l'esistenza. Ecco come la racconta lo stesso Lecardi: "E' successo che tanti anni fa prestai i nastri a un amico, poi mi dimenticai di averglieli dati. Questo amico mi chiamò e mi disse di avere dei nastri con scritto sopra Lucio Dalla. Li ripresi, lo dissi a Lucio e glieli feci anche ascoltare, lui si emozionò molto e si disse convinto di volerli pubblicare, poi purtroppo morì e non se ne fece nulla.

Continua ancora Giorgio Lecardi: "Mi fa piacere venga pubblicato questo disco soprattutto per Gli Idoli, che non sono stati un grande gruppo ma sono stati dimenticati troppo in fretta. Questo disco va a merito alla storia degli Idoli e del primo periodo musicale di Lucio, mi dispiaceva che venissero dimenticati."

I brani, rimasterizzati dai nastri originali negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani, hanno consentito un restauro esclusivamente in mono per garantire la migliore resa possibile.

Il cofanetto sarà disponibile in tre formati: doppio CD + libretto, LP 180gr + libretto, doppio LP in pasta colorata + libretto. Sulla difficoltà e la soddisfazione di avere lavorato su questi nastri Biancani dice: "E' la prima volta che faccio una operazione di restauro dell'opera di Lucio. Questo è un disco monofonico non è un disco per puristi, addirittura registrato con il microfono sulla sedia. Un qualcosa di impensabile ai nostri giorni. Lucio con la voce fa quello che vuole e trascina il disco dall'inizio alla fine e il gruppo lo accompagna in maniera incredibile. Se non si fosse chiamato "Geniale", un altro titolo poteva essere 'Unico', come davvero unico era Lucio Dalla.".

Tracklist:

CD 1

GRAGNANINO BLUES (Dalla – Lecardi)

1999 (Dalla - Reverberi – Bardotti)

SYLVIE (Dalla - Franceschini - Bardotti – Baldazzi)

SUMMERTIME (G. Gershwin / DuBose Heyward - I. Gershwin)

IL MIO FIORE NERO (Phillips – Migliacci)

AFRICA (Dalla - Franceschini - Pallottino – Bardotti)

NON È UNA FESTA (Ciacci - Continiello – Migliacci)

GENIALE? (Dalla)

FOTTITI (Dalla)

ETTO (Dalla)

4/3/1943 (Dalla - Pallottino)

BONUS TRACKS

QUANDO ERO SOLDATO - alternative version (Bardotti – Reverberi)

HAI UNA FACCIA NERA NERA - alternative version (Izzo - Reverberi - Podestà)

CD 2

IL CIELO (Bardotti - Baldazzi - Reverberi – Dalla)

BISOGNA SAPER PERDERE (Cassia – Cini)

HAI UNA FACCIA NERA NERA (Izzo - Reverberi – Podestà)

QUANDO ERO SOLDATO (Bardotti – Reverberi)

L'ORA DI PIANGERE (Bardotti – Morton)

LA STORIA DI UN TOPO MALATO – provino (Lecardi)

TORNA A SORRIDERE – provino (Lecardi)

NON È UN SEGRETO – provino (Bardotti - Reverberi – Lecardi)

INTRO GENIALE (Dalla)

MAMA LOVE PAPA LOVE (Dalla – Lecardi)

VAN (Lecardi)

A WALK ON THE WILD SIDE (Bernstein – Mack)

BLUES FOR TOBIA (Dalla – Lecardi)

GEORGIA ON MY MIND (Gorrell - Carmichael)

BONUS TRACKS

ETTO - alternative version (Dalla), 4/3/1943 - alternative version (Dalla – Pallottino)

NON È UNA FESTA - alternative version (Ciacci - Continiello – Migliacci)

AFRICA - alternative version (Dalla - Franceschini - Pallottino – Bardotti)

SYLVIE - alternative version (Dalla - Franceschini - Bardotti – Baldazzi)

SUMMERTIME - alternative version (G. Gershwin/E. DuBose Heyward - I. Gershwin)

La formazione de Gli Idoli era composta da Emanuele Ardemagni (basso), Renzo Fontanella (basso), Giorgio Lecardi (batteria, chitarra) e Bruno Cabassi (tastiera, organo). Con Lucio Dalla il gruppo pubblicò il primo album del musicista bolognese "1999" nel 1966, il secondo "Terra di Gaibola" nel 1970 e il terzo "Storie di casa mia" nel 1971.

"Storie di casa mia" fu il disco che lanciò la carriera di Dalla. L'album contiene il primo classico della sua discografia, "4/3/1943" che qualche mese prima venne presentato al festival di Sanremo (Dalla era accoppiato all'Equipe 84) giugendo al terzo posto della classifica. Bruno Cabassi ricorda come la canzone partecipò al festival rivierasco ma era già da almeno un anno parte del repertorio dal vivo di Lucio Dalla e Gli Idoli. Non a caso fa parte della scaletta di "Geniale?".