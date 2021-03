Calcutta sceglierà le canzoni dello Zecchino d'Oro

C'è anche Calcutta nella giuria che selezionerà le canzoni in gara al prossimo Zecchino d'Oro. Il cantautore di Latina, diventato con dischi come "Mainstream" e "Evergreen" l'emblema della nuova scena cantautorale italiana, fa parte della commissione composta da professionisti del settore musicale e del mondo dello spettacolo chiamata a scegliere le canzoni che saranno interpretate allo Zecchino d'Oro 2021. Con lui anche Cristina D'Avena, Arianna Bergamaschi (cantante e attrice teatrale che esordì come testimonial Disney per l'Italia, incidendo album e diverse compilation di canzoni tratte dai classici) e Rudy Zerbi.



La 64esima edizione dello Zecchino d'Oro si svolgerà il prossimo dicembre.

Dopo l'esperimento del 2020, messo in campo a causa dell'emergenza Covid-19, anche quest'anno i casting si svolgeranno online: i piccoli cantanti possono caricare da oggi e fino fino al 10 maggio i propri video su una piattaforma web dedicata (info su zecchinodoro.org). La procedura di selezione, totalmente gratuita, è rivolta a tutte le bambine e i bambini tra i 3 e i 10 anni.