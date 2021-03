David Gilmour chiude a una reunion dei Pink Floyd

Il chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour parlando con la rivista Guitar Player ha decisamente dato un freno a qualsiasi voce su una possibile futura reunion della band inglese, dichiarando di non volersi più esibire negli stadi.



Queste le parole scelte dal 75enne musicista per esprimere il proprio pensiero: “Abbiamo fatto il nostro tempo, abbiamo finito. Sono d'accordo con Roger (Waters, l'ex bassista dei Pink Floyd, ndr) che fa quello che vuole e si diverte. Non voglio assolutamente tornare indietro. Non voglio andare a suonare negli stadi. Sono libero di fare esattamente quello che voglio e come voglio."

L'anno scorso era girata voce che la band aveva tentato di incontrarsi per risolvere una volta per tutte le incomprensioni. Roger Waters, che lasciò il gruppo nel 1985, disse di aver tentato, senza successo, di fare pace con Gilmour e con il batterista del gruppo Nick Mason. "Circa un anno fa, ho convocato una sorta di Camp David per i membri sopravvissuti dei Pink Floyd in un hotel in un aeroporto di Londra, dove ho proposto tutti i tipi di misure per superare questo terribile impasse tra noi".

Waters ha anche criticato Gilmour accusandolo di averlo "bandito" dal sito ufficiale dei Pink Floyd.

"Mi dispiace dirlo, ma non ha dato frutti, una delle cose che ho chiesto, ho suggerito che, poiché chiunque siano i trenta milioni iscritti alla pagina web, lo fa a causa del corpo di lavoro creato da noi cinque: Syd (Barrett, ndr), io, Rick (Wright, ndr), Nick e David per un certo numero di anni. E di conseguenza, mi pare che sarebbe giusto e corretto se dovessimo avere uguale accesso a tutti voi per condividere i nostri progetti. David pensa di esserne il proprietario. Penso che lui pensi che, poiché ho lasciato la band nel 1985, sia il proprietario dei Pink Floyd, che lui sia i Pink Floyd e che io sia irrilevante e dovrei semplicemente tenere la bocca chiusa.".

E' improbabile che si abbia una reunion dei Pink Floyd, però i fan possono gustarsi il concerto della band britannica tenutosi a Knebworth nel 1990 che verrà pubblicato il prossimo mese.