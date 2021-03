Billie Eilish, Green Day e Tame Impala headliner al Life Is Beautiful

E' stato annunciato il cast del festival Life Is Beautiful che si terrà a Las Vegas dal 17 al 19 settembre. Gli headliner della manifestazione saranno Billie Eilish, Green Day e Tame Impala. Oltre a loro saranno impegnati sul palco, tra i moltissimi altri, anche HAIM, A$AP Rocky, St. Vincent, 6LACK e Modest Mouse.

In un comunicato Justin Weniger, coinvolto nell'organizzazione dell'evento, ha dichiarato: "Nel curare la lineup del Life is Beautiful quest'anno, abbiamo voluto rimanere radicati nella realtà dell'anno che abbiamo appena vissuto. Il modo in cui ora scopriamo gli artisti è cambiato, i luoghi in cui ascoltavamo la musica si sono evoluti e il significato della musica si è approfondito man mano che l'ascoltavamo in questi modi nuovi. La lineup di quest'anno non è la nostra lineup del 2019 nel 2021. È la nostra lineup del 2021 e celebra gli artisti, sia affermati che emergenti, che sono state le luci splendenti durante i nostri giorni più bui".



Per quanto riguarda i protocolli di sicurezza, la direttrice del festival Lauren DelFrago ha affermato che l'evento avverte "un accresciuto senso di responsabilità nei confronti del nostro personale, dei partner, degli artisti e dei partecipanti" e "continuerà a lavorare a stretto contatto con i funzionari locali e statali per garantire un ritorno sicuro alla musica dal vivo."