YouTube, Google detrarrà le tasse USA sui proventi da royalties

A partire dal prossimo giugno Google tratterrà le imposte sui proventi da royalties maturate dagli autori e dai titolari dei diritti per le opere presenti su YouTube: ad annunciarlo è stata la società di Menlo Park, che ha fatto sapere di aver stretto un nuovo accordo con l’Internal Revenue Service, l’agenzia di riscossione tributi statunitense. I creator iscritti al YouTube Partner Program potrebbero vedere decurtati i propri guadagni del 24% se non invieranno i propri estremi fiscali tramite Adsense entro il prossimo 31 maggio. “Tutti gli iscritti al YouTube Partner Program, indipendentemente dalla propria posizione nel mondo, sono tenuti a fornire a Google informazioni fiscali per gli Stati Uniti”, ha specificato la società in una nota.

La posizione dei creator non residenti negli USA è da chiarire. Teoricamente, chi opera e abita fuori dal paese potrebbe essere soggetto a una detrazione automatica del 30% (l’aliquota fiscale massima prevista dalle disposizioni americane), ma Google ha fatto notare come l’applicazione delle detrazioni sarà subordinata all’esistenza di eventuali accordi fiscali in corso di validità vigenti tra quello degli Stati Uniti e gli altri governi. Per quanto riguarda l’Italia, dal 2009 il nostro Paese ha ratificato una convenzione con Washington per evitare la doppia tassazione.

Youtube, al proposito, ha pubblicato sulla propria piattaforma un video tutorial destinato ai creator coinvolti nel programma: