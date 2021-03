Collecting: intesa tra AFI e GetSound

Un'intesa tra due collecting con un vissuto molto diverso tra loro: da un lato c'è infatti AFI, la più longeva (è operativa sin dal 1948) che annovera tra i propri oltre 150 iscritti alcune importanti e storiche aziende italiane; dall'altro GetSound, una giovane entità che in pochi anni ha raccolto l’adesione di oltre 350 etichette operanti nella discografia indipendente italiana nonché di alcune importanti aziende internazionali.

Con un comunicato ufficiale congiunto, AFI e GetSound annuciano il raggiungimento di un’intesa volta a migliorare il processo di gestione dei diritti connessi e della copia privata, tramite l’utilizzo congiunto della piattaforma Global Rights Management (GRM). Di cosa si tratta?

Il GRM è un’innovativa piattaforma software che consente un’efficace gestione dei diritti di utilizzazione secondaria e che, proprio tramite l’utilizzo congiunto di più Collecting, permette di ridurre al minimo l’insorgere dei conflitti di titolarità e comunque di risolverli in modo molto più veloce. "Ciò va anche nella direzione suggerita dalla stessa Autorità Vigilante AGCOM che, proprio assieme alle Collecting dei Produttori e degli Artisti, sta analizzando e proponendo le soluzioni più efficaci alla risoluzione dei conflitti di titolarità che rappresentano il principale motivo di rallentamento della ripartizione dei diritti".

L’unione delle rispettive quote di mercato ha l’obiettivo di rivolgersi agli utilizzatori con maggiore potere contrattuale a totale vantaggio di tutti degli aventi diritto rappresentati. Le parti sottolineano come l’intesa, nel pieno rispetto della normativa sulla libera concorrenza, sia aperta ad altre Collecting "con l’obiettivo di migliorare e velocizzare la gestione dell’intero comparto dei diritti connessi e della copia privata con ogni immaginabile beneficio per la discografia italiana".