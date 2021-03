Concerti, il tour di Gemitaiz & Madman rinviato al 2022

L'abituale e laconica formula 'alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali' legata ai tour è stata applicata anche allo 'Scatola nera live' di Gemitaiz & MadMan che viene rinviato al 2022, con l'aggiunta di due nuovi concerti: a Firenze e a Venaria Reale, in provincia di Torino.

Questo il nuovo calendario concerti comprensivo delle date precedentemente rinviate.

24 FEBBRAIO 2022 - PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (recupero del 9 aprile 2020, del 13 novembre 2020 e successivamente del 19 marzo 2021)

28 FEBBRAIO 2022 - MEDIOLANUM FORUM – ASSAGO (MI) (recupero del 15 aprile 2020, del 17 novembre 2020 e successivamente del 22 marzo 2021)

3 MARZO 2022 - PALAPARTENOPE – NAPOLI (recupero del 18 aprile 2020, del 30 novembre 2020 e successivamente del 28 marzo 2021)

7 MARZO 2022 - TUSCANY HALL – FIRENZE (recupero del 29 aprile 2020, del 1 dicembre 2020 e successivamente del 6 aprile 2021)

8 MARZO 2022 - TUSCANY HALL – FIRENZE (nuova data)

10 MARZO 2022 - TEATRO DELLA CONCORDIA - VENARIA REALE (TO) (recupero del 24 aprile 2020, del 28 novembre 2020 e successivamente del 12 aprile 2021)

11 MARZO 2022 - TEATRO DELLA CONCORDIA - VENARIA REALE (TO) (nuova data)

I biglietti delle nuove date a Firenze e Venaria Reale (To) saranno disponibili sul circuito Ticketone e su Vivaticket a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 10 marzo 2021 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone e Vivaticket a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 17 marzo 2021. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi e corrispondenti spettacoli. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili a questo link.