Amazon Music lancia il proprio 'merchandise store'

Amazon Music ha annunciato il lancio del proprio merchandise store: all'interno della app saranno visualizzate le collezioni dei prodotti personalizzati degli artisti, alcuni dei quali sono partner ufficiali nel lancio - si tratta di Weezer, Metallica, Gwen Stefani e Queen tra gli altri, le cui felpe, T-shirt e cappellini sono già disponibili sulla piattaforma.

Amazon ha rimarcato che la gran parte dei prodotti sarà disponibile in modalità Prime, quindi con spedizione gratuita.

Questa la dichiarazione ufficiale dei Weezer:

“Con la pandemia che ha temporaneamente sradicato la bancarella dei prodotti ufficiali, siamo felicissimi di avere realizzato una collezione esclusiva di proposte con Amazon Music per portare noi la bancarella del merchandise direttamente ai nostri fans. Non vediamo l'ora di rivedere tutti in tour non appena sarà sicuro farlo!".

Nel comunicato si legge anche la dichiarazione di Sean McMullan, "director of artist product and services" per Amazon Music: “La moda è una parte inseparabile della musica e della cultura e con l'aggiunta del merchandise all'interno della app di Amazon Music renderemo più agevole la connessione tra artisti e fans".

L'approdo al segmento del merchandise è di fatto una tendenza. Ieri abbiamo riferito dell'ingresso nel comparto di una piattaforma del ticketing come Dice, ma vale la pena ricordare che anche Spotify ha lanciato la propria Merchbar.