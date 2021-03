Paul McCartney: in arrivo un nuovo progetto con Damon Albarn, Josh Homme e altri?

Oggi, 10 marzo, Paul McCartney ha pubblicato sui propri canali social ufficiali una breve clip animata con alcuni dadi colorati che, oltre a mostrare il numero tre - come a richiamare la copertina del più recente album in studio dell’ex Beatle, “McCartney III”, uscito il 18 dicembre 2020 - riportano i nomi di vari artisti, tra cui Damon Albarn, Josh Homme, Ed O’Brien dei Radiohead, St. Vincent, Beck, Phoebe Bridgers e Robert Del Naja dei Massive Attack, noto anche come 3D. Lo stesso filmato è stato condiviso anche da alcuni dei musicisti sopra menzionati e sembra anticipare un imminente annuncio.

Stando a quanto riportato su Facebook da “Beatlefan Magazine”, attivo da oltre 40 anni, le clip anticiperebbero l’annuncio di un album di cover intitolato "IIImagined" e che, accompagnato da una copertina raffigurante 12 dadi, dovrebbe contenere le 11 tracce dell’ultimo disco di McCartney rilette da altri artisti come - tra gli altri - i succitati frontman di Blur e Gorillaz, il leader dei Queens of the Stone Age e Beck.

"Alcune anticipazioni sull’imminente progetto relativo a McCartney stanno trapelando su Spotify e nei forum online”, si legge nel post condiviso sui social da “Beatlefan Magazine”, che nello stesso messaggio ha svelato anche l’ipotetica tracklist del disco:

"Long Tailed Winter Bird” by Damon Albarn

"Find My Way” by Beck

"Pretty Boys” by Khruangbin

"Women and Wives” by St. Vincent

"Lavatory Lil” by Josh Homme

"Deep Deep Feeling” by 3D

"Slidin'” by Ed O'Brien

"The Kiss of Venus” by Dominic Fike

"Seize the Day” by Phoebe Bridgers

"Deep Down” by Blood Orange

“Winter Bird / When Winter Comes” by Anderson .Paak