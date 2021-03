Antonello Venditti e quella foto con Nick Mason. Ma i fan dei Pink Floyd intervengono

"Qualcuno mi sa dire chi è quello vicino a Nick Mason batterista dei Pink Floyd?”, ha scritto in tono scherzoso sui social Antonello Venditti, condividendo una fotografia d’archivio dei Pink Floyd che ritrae il batterista della leggendaria band britannica insieme a un ragazzo. Probabilmente per il look dell’uomo ritratto accanto a Nick Mason, composto da occhiali a goccia e vagamente somigliante a quello del cantautore romano, la voce di "Sotto il segno dei pesci” ha voluto condividere lo scatto per giocare uno scherzo ai suoi fan e vedere quanti di loro avrebbero indovinato che quello insieme all’addetto ai tamburi del gruppo di "Atom heart mother” non è Venditti.

Lo scherzo è durato poco. Alcuni estimatori dei Pink Floyd, infatti, non hanno perso tempo per rivelare la vera identità della persona fotografata insieme a Mason nello scatto - dove si intravede anche Roger Waters - pubblicato su Facebook oggi 10 marzo dal cantautore, e riportato di seguito.

L’uomo accanto al batterista nella foto risalente al 1972 è Marek Lieberberg, fondatore con Marcel Avram dell'agenzia di concerti Mama Concerts e promoter tedesco del tour dei Pink Floyd. Attualmente Lieberberg - ideatore e organizzatore, tra le altre cose, dei festival Rock Am Ring e Rock Im Park, oltre che delle tournée di numerosi artisti come, per esempio, proprio Roger Waters, per cui si è occupato della direzione della branca europea del tour “Us + Them” - ricopre il ruolo di CEO di Live Nation GSA.

Qualche fan più attento, addirittura, ha fornito dettagli accurati relativi alla fotografia condivisa sui social da Antonello Venditti, spiegando che è stata scattata nel backstage del concerto tenuto dai Pink Floyd il 15 novembre 1972 presso la Sporthalle di Böblingen, in Germania. Lo show faceva parte del ramo europeo della tournée a supporto del disco “The dark side of the moon”, uscito poi nel marzo del 1973.