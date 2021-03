I My Sunday Spleen pubblicano il video del nuovo singolo "My window"

I My Sunday Spleen, tra gli artisti partecipanti all’iniziativa “1 x 100 x 1000000” lanciata da Rockol e BuzzMyVideos per consentire agli artisti di valorizzare la loro presenza su YouTube, hanno pubblicato il video del loro nuovo singolo “My window”.

La clip, disponibile sul canale YouTube della band milanese e diretta da Massimiliano Pantucci, vede il gruppo formato da Vincenzo De Tommaso (voce e chitarra), Armando Trivellini (basso) e Paola Bertozzi (batteria) suonare il suo più recente brano, estratto dal prossimo album “Prisoners of nowhere”, in arrivo sui mercati il 9 aprile 2021 per Rocketman Records.

Dopo essersi “ritrovati” a Milano nel 2012 e aver iniziato un pezzo di strada insieme, l’anno successivo i My Sunday Spleen hanno pubblicato l’ep intitolato “Your soul is sliding away an inch from the river”.

Grazie a una campagna di crowdfunding su Music Raiser, nel 2016 la band è tornata in studio di registrazione per realizzare “Before”, album composto da 11 tracce che ha portato il gruppo a partecipare al Collisioni OFF di Barolo. Le canzoni del disco, tra le altre cose, sono state scelte per la colonna sonora del cortometraggio “Mustang blues” del 2019 di Armando Trivellini, prodotto da Tendercapital e da We Arte, che ottiene la nomination come “Miglior colonna sonora” al Mediterraneo Festival Corto, decima edizione dell’evento internazionale tenutasi a Diamante a settembre 2020.

Nel Febbraio 2020, grazie ad un’altra campagna riuscita di crowdfunding, i My Sunday Spleen sono tornati in studio e hanno dato il via alle lavorazioni del nuovo disco, “Prisoners of Nowhere”, in uscita il prossimo mese e anticipato da “My window”.