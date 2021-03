Pink Floyd: esce in cd, vinile e streaming ‘Live at Knebworth 1990’

Il prossimo 30 aprile arriverà nei negozi “Pink Floyd Live At Knebworth 1990”: la testimonianza dell’esibizione tenuta dalla leggendaria band britannica ai Silver Clef Award del 1990 presso la Knebworth House nello Hertfordshire sarà disponibile per la prima volta come album autonomo in CD, doppio vinile e sulle piattaforme digitali.

La registrazione del concerto dei Pink Floyd, precedentemente disponibile solo all’interno del box set “Pink Floyd The Later Years”, con tutte le sette tracce suonate quel giorno, è stata remixata da David Gilmour e Andy Jackson e uscirà accompagnata da nuovi artwork scattati dal collaboratore Aubrey “Po” Powell di Hipgnosis e ideati da Peter Curzon di Storm Studios.

La pubblicazione è anticipata dalla traccia “Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5)”, disponibile nel seguente video:

Ecco la tracklist:

LP

Disc 1 Side A

1 Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5

2 The Great Gig In The Sky

Disc 1 Side B

1 Wish You Were Here

2 Sorrow

Disc 2 Side C

1 Money

Disc 2 Side D

1 Comfortably Numb

2 Run Like Hell

CD

1 Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5

2 The Great Gig In The Sky

3 Wish You Were Here

4 Sorrow

5 Money

6 Comfortably Numb

7 Run Like Hell