Bobby Gillespie pubblica un libro di memorie

Il frontman dei Primal Scream Bobby Gillespie ha annunciato che il prossimo 28 ottobre verrà pubblicato il suo libro di memorie intitolato 'Tenement Kid'.



Il volume è diviso in quattro parti: i primi anni della vita di Gillespie mentre cresce a Glasgow, gli anni dei Primal Scream, quando si unisce ai Jesus And Mary Chain e, infine, l'uscita dell'album "Screamadelica" nel 1991 e il successivo tour a supporto del disco.

Ha dichiarato Gillespie, oggi 58enne: "L'editore Lee Brackstone per anni mi ha sollecitato a scrivere un libro.

Con una scusa o con un'altra l'ho sempre respinto. All'inizio del 2020 ho voluto mettermi alla prova in modo creativo e fare qualcosa che non avevo mai fatto prima. Non volevo scrivere un altro disco rock, ne avevo già fatti molti, quindi ho deciso di scrivere un libro di memorie dei miei primi anni di vita e ci ho lavorato per tutta l'estate, l'autunno e l'inverno del 2020 ed eccolo qui. Si intitola 'Tenement Kid' ('Il ragazzo delle case popolari', ndr) perché ci ho vissuto i primi dieci anni della mia vita. Ne sono molto orgoglioso. Spero che vi piaccia leggerlo tanto quanto è piaciuto a me scriverlo." .