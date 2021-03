DistroKid, chiuso accordo di licenza con Snapchat

I social network si stanno rivelando il più strategico dei vettori per diffondere contenuti musicali, e ad accorgersene non sono solo i promoter, ma anche i distributori: DistroKid ha annunciato la chiusura di un accordo di licenza con Snapchat che permetterà agli artisti associati al servizio fondato da Philip J. Kaplan nel 2013 di concedere in licenza sia le proprie registrazioni che i diritti di pubblicazione per l'uso sull’app americana lanciata nel 2011. Ai propri partner, Distrokid, chiederà semplicemente di essere i titolari dei diritti sulle opere che saranno concesse in licenza: per il resto Snapchat sarà considerato dal distributore alla stregua di una semplice piattaforma digitale di streaming.

L’accordo risulta fisiologico dopo l’attivazione, da parte di Snapchat, di un tool che permette ai propri utenti di aggiungere musica ai propri video: del resto la piattaforma social ha mostrato negli ultimi tempi un progressivo interesse nei confronti degli artisti, per i quali è stata attivata una speciale dashboard in gradi di fornire statistiche e insight circa l’andamento delle opere presso la community.