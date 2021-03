Concerti, Gianluca Grignani: cancellati gli show di Milano e Roma

I due concerti di Gianluca Grignani programmati per il 20 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 27 marzo al Fabrique di Milano, sono state cancellati a causa dell’emergenza Covid.

A seguire si riportano le modalità per procedere con il rimborso del biglietto.

Per il concerto che doveva tenersi il 27 marzo al Fabrique di Milano sarà previsto il rimborso monetario entro il 30 marzo 2021, nelle seguenti modalità: le persone che hanno acquistato il loro biglietto sul sito TicketOne.it o tramite Call center riceveranno il riaccredito automaticamente sullo stesso strumento di pagamento utilizzato in fase di acquisto, senza la necessità di procedere ad alcuna richiesta di rimborso. Le persone che hanno acquistato il loro biglietto presso uno dei Punti Vendita TicketOne dovranno fare richiesta di rimborso entro e non oltre il 30 marzo 2021 secondo le procedure riportate a questa pagina (link diretto alla procedura per i biglietti acquistati nei punti vendita)

Per il concerto che doveva tenersi il 20 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma sarà previsto il rimborso monetario entro il 30 marzo, nelle seguenti modalità: le persone che hanno acquistato il loro biglietto sul sito TicketOne.it o tramite Call center riceveranno il riaccredito automaticamente sullo stesso strumento di pagamento utilizzato in fase di acquisto, senza la necessità di procedere ad alcuna richiesta di rimborso. Le persone che hanno acquistato il loro biglietto presso uno dei Punti Vendita TicketOne dovranno fare richiesta di rimborso entro e non oltre il 30 Marzo 2021 secondo le procedure riportate a questa pagina. (link diretto alla procedura per i biglietti acquistati nei punti vendita).

Le persone che hanno acquistato il biglietto presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica dovranno presentarsi allo stesso botteghino muniti del biglietto per ottenerne il rimborso, entro e non oltre il 30 marzo 2021.