La mappa del potere a Sanremo 2021, tra label e promoter

La capacità di un’organizzazione di influenzare e determinare l’andamento di un evento mediatico si misura innanzitutto attraverso il suo peso in termini di presenza. Per il Festival di Sanremo, artisti in gara e ospiti sono – per l’osservatore dell’industria musicale - l’espressione di “scuderie”, la cui rappresentatività è data dalla somma delle presenze dei “suoi” artisti nelle cinque serate rispetto al totale delle presenze stesse. E’ qualcosa che esprime, ai blocchi di partenza, l’equivalente di una quota di mercato, se prendessimo Sanremo come simbolo del mercato per una settimana.

(qui l'elenco delle case discografiche e delle agenzie di live promotion ai quali sono legati gli artisti , sia in gara che ospiti, di Sanremo 2021)

Metodologia

Abbiamo adottato una metodologia semplice e lineare.

A ogni entità coinvolta è stato assegnato un punteggio per la partecipazione di ogni artista associato, sia nella categoria Big, che in quella Nuova Proposte, che in qualità di ospite, secondo le seguenti modalità:

Per la categoria Big il punteggio è stato calcolato assegnando 26 punti al primo in classifica, 25 al secondo, 24 al terzo e via dicendo, arrivando così ad assegnare un punto all’ultimo classificato.

Per la categoria Giovani sono stati assegnati 5 punti al primo classificato, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e un punto ciascuno ai quattro artisti esclusi per eliminazione diretta, considerati quinti ex aequo.

Agli ospiti è stato assegnato un punto per ogni serata di presenza al Festival.

Le label ai blocchi di partenza: come hanno occupato la scena tra big, giovani e ospiti

Il primo segmento di analisi indaga sul peso percentuale di ciascuna scuderia: quali erano le etichette che si erano assicurate il maggior numero di presenze ai blocchi di partenza?

Ecco la graduatoria:

Sony: 18

Universal: 11

Warner: 5

Sugar: 4

Carosello Records: 3

Artist First: 2

Leave Music: 2

Tetoyoshi: 2

42 Records: 1

Asian Fake: 1

Believe Digital: 1

Betty Wrong: 1

Dischi dei Sognatori: 1

Elios Recording: 1

Garrincha: 1

INRI: 1

JE: 1

Laboratori Testone: 1

OTR Live: 1

Starpoint: 1

Totally Imported: 1

Visory: 1

Woodworm: 1

Label, classifica generale: big, giovani, ospiti:

Al termine della manifestazione, al parametro “presenza” si associa anche il parametro “posizione in classifica”.

Ecco come evolve la graduatoria di conseguenza.

Sony - 106 punti

Warner - 51 punti

Universal - 49 punti

Sugar - 35 punti

Tetoyoshi - 29 punti

42 Records - 24 punti

Starpoint - 19 punti

Artist First - 18 punti

Believe Digital - 18 punti

Woodworm - 17 punti

Betty Wrong ed. musicali - 16 punti

Garrincha - 15 punti

Carosello Records - 11 punti

Asian Fake - 8 punti

Leave Music - 8 punti

Totally Imported - 5 punti

Laboratori Testone - 4 punti

OTR - 2 punti

Visory - 2 punti

Dischi dei Sognatori - 1 punto

Elios Recording - 1 punto

INRI - 1 punto

JE - 1 punto

(Nesli) - 1 punto

Label, il ROI

Quanto ha reso l’investimento in presenze di ciascuna label?

Ecco una top 5 del ROI (Return On Investment), espresso come la ratio tra i punti conquistati in rapporto al numero di presenze “utilizzate” per ottenerli:

Tetoyoshi: 14,5 (29 punti / 2 presenze)

Warner: 10,2 (51 punti / 5 presenze: 10,2)

Sugar: 8,75 (35 punti / presenze: 8,75)

Sony: 5,88 (106 punti / 18 presenze)

Universal: 4,45 (49 punti / 11 presenze)

Label, tra major e indie

Il peso ripartito tra le 4 multinazionali da un lato (Universal Music Group, Sony Music, Warner Music Group, BMG) e le indipendenti dall’altro.

totale major: 206 (46,7%)

totale indie: 235 (53,3%)

Label, classifica big

La graduatoria riferita ai soli “campioni” in gara.

Sony - 95

Warner - 44

Universal - 40

Sugar - 33

Tetoyoshi - 29

42 Records - 24

Starpoint - 19

Believe - 18

Woodworm - 17

Garrincha - 15

Artist First - 12

Betty Wrong - 12

Asian Fake - 8

Carosello - 7

Visory - 2

totale major: 179 (47,7%)

totale indie: 196 (52,3%)

Label, classifica giovani

La graduatoria riferita ai soli “giovani” in gara.

Leave Music - 8

Totally Imported - 5

Laboratori Testone - 4

Carosello - 3

Artist First - 2

OTR Live - 2

Universal - 2

totale major: 2 (7,7%)

totale indie: 24 (92,3%)

Label, classifica ospiti

La graduatoria riferita ai soli ospiti piazzati nelle 5 serate. Ad Achille Lauro, ospite fisso, è stato attribuito un punto a serata.

Sony - 10

Warner - 9

Universal - 7

Sugar - 2

Carosello - 1

Dischi dei sognatori - 1

Elios Recordings - 1

INRI - 1

JE - 1

totale major: 26 (78,8%)

totale indie: 7 (21,2%)





Agenzie di promoting ai blocchi di partenza: come hanno occupato la scena tra big, giovani e ospiti

Il secondo segmento di analisi indaga sul peso percentuale di ciascuna agenzia di promoting: quali erano quelle riuscite ad assicurarsi il maggior numero di presenze ai blocchi di partenza?

F&P - 17

Vivo Concerti - 11

OTR - 7

Magellano - 2

Vertigo - 2

Color Sound - 2

BPM Concerti - 2

Baobab - 1

Freak & Chic - 1

IMARTS - 1

Antenna Music Factory - 1

Ponderosa - 1

COIS - 1

Live Nation -1

Django - 1

Rred&Blue - 1

Joe&Joe - 1

Locusta - 1

Altro - 7

Promoter, classifica generale: big, giovani, ospiti:

Al termine della manifestazione, al parametro “presenza” si associa anche il parametro “posizione in classifica”.

Ecco come evolve la graduatoria di conseguenza.



F&P - 113

Vivo Concerti - 106

OTR - 48

Magellano - 34

COIS - 19

Locusta 17

IMARTS - 16

Antenna Music Factory - 15

Vertigo - 9

Baobab - 6

Django - 5

Freak & Chic - 4

Color Sound - 2

BPM Concerti - 2

Red&Blue - 2

Ponderosa - 1

Joe&Joe - 1

Live Nation - 1

Altro - 7

Agenzie, il ROI

Quanto ha reso l’investimento in presenze di ciascuna agenzia?

Ecco una top 5 del ROI (Return On Investment), espresso come la ratio tra i punti conquistati in rapporto al numero di presenze “utilizzate” per ottenerli:

COIS - 19 (19 punti / 1 presenza)

Magellano - 17 (34 punti / 2 presenze)

Locusta 17 (17 punti / 1 presenza)

IMARTS - 16 (16 punti / 1 presenza)

Antenna Music Factory - 15 (15 punti / 1 presenza)

Agenzie, classifica big

La graduatoria riferita ai soli “campioni” in gara.

Vivo Concerti - 100

F&P - 99

OTR - 42

Magellano - 34

COIS - 19

Locusta - 17

IMARTS - 16

Antenna Music Factory - 15

Vertigo - 8

Baobab - 5

Freak & Chic - 4

(Arisa) - 1

Agenzie, classifica giovani

La graduatoria riferita ai soli “giovani” in gara.

F&P - 6

OTR - 6

Django - 5

Vivo Concerti - 3

Red&Blue - 2

Radar - 2

Altro - 1

Agenzie, classifica ospiti

La graduatoria riferita ai soli ospiti piazzati nelle 5 serate. Ad Achille Lauro, ospite fisso, è stato attribuito un punto a serata.

F&P - 14

Vivo Concerti - 3

OTR - 2

Color Sound - 2

BPM - 2

Vertigo - 1

Ponderosa - 1

Live Nation -1

Joe&Joe - 1

Altro - 5